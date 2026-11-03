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"Предыдущие не принесли ничего": Писториус выразил скептицизм по поводу трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
411
"Предыдущие не принесли ничего": Писториус выразил скептицизм по поводу трехсторонних переговоров в Абу-Даби
Писториус выразил скептицизм по поводу переговоров

Министр обороны Германии Борис Писториус решил поделиться пессимистичным настроением накануне нового раунда переговоров между Украиной, Россий и США. По его словам, он не возлагает больших надежд на встречу делегаций.

Также он добавил, что прочный мир в Европе невозможен без участия европейцев за столом переговоров. Об этом сообщает немецкий информационный портал ntv.

Скептицизм немцев

Глава оборонного ведомства ФРГ выразил скептицизм в отношении запланированной трехсторонней встречи между США, Россией и Украиной, отметив, что в прошлом любые переговоры, где бы они ни проходили, не принесли ничего, кроме еще более интенсивных бомбардировок Украины.

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По словам Писториуса, длительный и справедливый мир, гарантирующий суверенитет и территориальную целостность Украины, невозможен без участия европейцев.

В свою очередь британский министр обороны Уэс Стритинг на встрече с Писториусом также высказал свою позицию относительно будущих договоренностей.

Британский политик подчеркнул, что никакие решения в отношении Украины не могут приниматься без участия самой Украины.

"В прошлом году любые переговоры, где бы они ни происходили, не принесли ничего, кроме еще более интенсивных бомбардировок Украины", – заявил Писториус.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд громких заявлений о российско-украинской войне. Он уверен, что вооруженный конфликт между Киевом и Москвой в ближайшие месяцы будет завершена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне "серьезно настроены" на встречу в Абу-Даби, которая состоится в начале ноября. В ходе этого раунда переговоров стороны планируют обсудить первые шаги по деэскалации.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Путиным в Турции. Он надеется на то, что Реджеп Тайип Эрдоган поможет организовать переговоры, поскольку поддерживает связи с главой Кремля.

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