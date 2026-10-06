Польские политики начали требовать от Украины отчетов. "Куда делись переданные нами танки для войны?" – вот такой вопрос, на котором особо не настаивают. А вот "куда делись переданные нами миллионы евро для войны" поднимается все серьезнее. С популярным продолжением: вы там, в Украине, все переданное разворовали, поэтому мы больше не будем давать.

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Но, прошу вас, белое пальто польским деятелям все-таки сильно давит. Ведь столетие назад, когда сама Польша в качестве Варшавского генерал-губернаторства только что избавилась от московской оккупации и воевала за независимость, там воровали с военных поставок так, что аж лес гудел.

И это не байки и не пустые обвинения. Это документально зафиксированные факты. Как завышались закупочные цены для войска, как через своих сбывали гниль за двойную цену, как несколько раз платили за одну и ту же партию товара, как разворовывалось армейское имущество и оформлялось за деньги освобождение от мобилизации. При этом все это, как и у нас сейчас, сопровождалось одновременной патриотической мобилизацией.

Наиболее показательный источник – секретный отчет II отдела штаба Министерства военных дел от 30 мая 1920 года, опубликованный историком Томашем Гайовником. В Люблине за вознаграждение в контракты вписывали цены, значительно превышающие рыночные. Одну и ту же партию скота взвешивали и оплачивали дважды. В Ковеле закупочная комиссия покупала испорченные продукты по завышенным ценам.

Люблинская сеть использовала фиктивные медицинские заключения и поддельные документы. По данным отчета, было арестовано более 50 человек, включая двух подполковников – речь шла примерно о 4 тысячах незаконных увольнений со службы. За большие вознаграждения в тыловую автомобильную часть в Люблине устраивали дезертиров с фронта. Торговали бензином, шинами и лошадьми с военных складов и конюшен.

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Дошло до того, что в 1919 году власти были вынуждены принять жесткие законы: о смертной казни для военнослужащих за хищение и мошенничество с ущербом на сумму свыше 2 тысяч польских марок, а также за взятку. Через год то же самое ввели для гражданских чиновников: расстрел за хищение.

То есть под руководством любимого в Польше Пилсудского Польша одновременно строила государство, вела войну и сталкивалась с масштабной коррупцией в сфере снабжения и мобилизации. Фактически, та же ситуация, что сейчас в Украине.

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Таким образом, собственный польский опыт опровергает представление о том, будто борьба за национальное выживание автоматически делает чиновников и военных честными. Или что тотальная коррупция исключает борьбу за сохранение государства.

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