Польша призвала союзников по НАТО рассмотреть возможность сбивать российские ракеты еще над территорией Украины, если они направляются в сторону стран Альянса. Этот вопрос подняли во время встречи послов государств-членов НАТО в Брюсселе в понедельник.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, некоторые страны поддержали польское предложение, однако пока никаких решений не принято.

Поводом для такого обращения стало нарушение польского воздушного пространства тремя российскими ракетами Х-101 на прошлой неделе. После этого Варшава предложила рассмотреть возможность перехватывать подобные цели силами НАТО еще над Украиной.

В то же время это предложение является спорным, поскольку предусматривает распространение оборонных действий НАТО на территорию Украины. Как отмечает Bloomberg, такой шаг потенциально может поставить союзников под угрозу прямого противостояния с Россией.

Во время встречи в Брюсселе конкретные механизмы реализации этой идеи, в частности необходимые ресурсы, не обсуждали. По словам собеседников агентства, для ее воплощения Киеву, вероятно, пришлось бы направлять Альянсу предупреждения об угрозах и предоставить доступ к своему воздушному пространству.

Кроме этого, такие действия потребовали бы координации с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и единогласного согласия всех союзников. Однако, по информации источников Bloomberg, сейчас такой поддержки нет.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что дискуссия о возможности сбивать российские ракеты над Украиной продолжается уже давно.

"Эта дискуссия продолжается. Она началась не сейчас. Она продолжается уже давно. Но, на мой взгляд, одна страна сама, очевидно, не способна этого сделать", – сказал министр.

По его словам, союзники стали более открытыми к обсуждению этой идеи, однако пока не готовы переходить к конкретным действиям.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время массированной российской атаки на Украину 20 ноября три российских воздушных объекта залетели на территорию Польши. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш тогда заявил, что в результате инцидента никто не пострадал, а сообщений о повреждении инфраструктуры не поступало. Польские военные не открывали огонь по этим объектам, поскольку, согласно объяснению командования, не были выполнены все необходимые для этого условия.

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