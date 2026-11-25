Теоретически военные Польши могли бы сбивать российские ракеты и дроны в небе над Украиной, если они летят в направлении польского воздушного пространства. Однако этому мешают польские законы. Законодательство, конечно, можно изменить, но есть гораздо более простые варианты.

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Один из них: передать Украине дополнительные средства ПВО, чтобы именно украинские военные сбивали все, что летит в направлении Польши. Так считает бывший министр обороны Польши Януш Онишкевич.

Законодательство мешает

По его словам, действующие законы Польши запрещают применение польских вооруженных сил в мирное время за пределами территории страны. То есть, чтобы дать полякам возможность сбивать российские средства воздушного нападения в украинском небе, нужно изменить законодательство, в том числе правила применения вооруженных сил и закон об охране государственной границы.

Более того, для перехвата воздушных целей Польша использует боевую авиацию, но ее привлечение над территорией Украины означало бы вхождение вооруженных сил НАТО в украинское воздушное пространство. Это создает "дополнительные политические и военные сложности", уверен Януш Онишкевич.

Другие возможности

"Думаю, что и без вхождения авиации в украинское воздушное пространство можно было бы рассматривать возможность поражения целей, летящих в сторону Польши с украинской стороны, нашими средствами, в частности различными ракетами. Для этого также необходимы правовые основания и наличие соответствующих средств поражения, способных перехватывать воздушные цели над территорией Украины на значительном расстоянии. И это также требует официальной договоренности с Украиной, которую, надеюсь, можно было бы согласовать. Это вопрос, который нужно начать обсуждать", – считает бывший министр обороны Польши.

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Есть еще более простой вариант. Это – передача Украине дополнительных средств противовоздушной обороны, чтобы украинские военные самостоятельно перехватывали объекты, летящие в направлении Польши. Хотя, по словам Януша Онишкевича, такое решение потребует политической воли союзников.

"Думаю, это просто нужно сделать. Но удастся ли это политически, учитывая опасения многих стран, – открытый вопрос", – говорит поляк.

Запугивание общественности

Как известно, 20 ноября в польское воздушное пространство залетели российский ударный беспилотник и три ракеты Х-101. По мнению Онишкевича, этот инцидент мог быть сознательным шагом России, причем главной целью российских оккупантов было запугивание польского общества.

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"Речь идет о запугивании польского общества, которое, как надеются россияне, в конце концов начнет требовать прекратить помогать Украине и тем самым перестать подвергать страну различным угрозам, в том числе падению ракет, как произошло недавно", – считает экс-министр обороны Польши.

Он добавил, что украинские партнеры должны понять – Украине нужны не только средства обороны, но и дальнобойное оружие, "чтобы продемонстрировать Кремлю, что он не сможет выиграть войну".

Российские атаки

Как сообщал OBOZ.UA, начиная с вечера 24 ноября, в течение всей ночи 25-го числа противник атаковал Украину 112 ударными БпЛА типа "Шахед" (66 из них были реактивными), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

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Но украинская противовоздушная оборона сбила 88 вражеских БпЛА разных типов (47 из них – реактивные).

Также отметим, что впервые в истории нашей страны лазером был обезврежен российский реактивный дрон-камикадзе типа "Герань". Вражеский БПЛА был сбит лазерной установкой Blysk украинской частной противовоздушной обороны, когда крон пытался атаковать нашу критическую инфраструктуру – подробнее об этом читайте здесь.