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Польша готовится передать Украине два истребителя МиГ-29 – медиа

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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Польша готовится передать Украине два истребителя МиГ-29 – медиа
Польша передаст Украине два истребителя МиГ-29. Источник: Wikimedia Commons

Польские власти намерены передать Украине партию истребителей МиГ-29 советского производства. Информацию о скорой поставке авиатехники подтвердило руководство Министерства национальной обороны страны.

В распоряжении Киева окажутся две машины. Об этом говорится в материале PolsatNews.

Состояние техники и содержание пакета

Ресурс одного из самолетов, который Польша отдаст Украине, подошел к концу, и его эксплуатационная готовность истекла, тогда как второй все еще находится в летном состоянии. Ранее в Министерстве обороны Украины заявляли, что общий польский вклад достигнет 50 миллионов евро с включением средств ПВО.

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В свою очередь, в польском оборонном ведомстве подчеркнули, что масштабы поддержки ограничены безопасностью государства и ресурсами воруженных сил, а передаваемая техника либо больше не используется польской армией, либо осталась бы невостребованной. Подробную детализацию пакета помощи министерство раскрывать не стало.

Вопрос обмена и предыстория переговоров

Обсуждение передачи истребителей велось на протяжении долгого времени. Изначально Варшава рассчитывала получить от Киева технологии беспилотных летательных аппаратов в качестве встречного шага.

По словам министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, украинская сторона сначала согласилась на такой партнерский формат, однако договоренности не были реализованы. В результате проект поставок приостанавливался из-за отсутствия у Польши необходимых беспилотников и возможностей для их применения.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Польша планирует оборудовать электронной системой защиты более 100 км границы с Украиной. Она должна дополнить уже имеющиеся физические барьеры и будет включать, в частности, средства мониторинга и детекторы движения.

Также мы писали о том, что в июне Польша ввела временные ограничения на полеты в районах вблизи границ с Украиной и Беларусью. Меры действовали из соображений безопасности государства и не распространялись на пассажирскую авиацию.

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Военная помощь УкраинеВойна в УкраинеистребительПольша
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