"Политика на все четыре стороны света": Фицо анонсировал переговоры с РФ и визит в Украину в ноябре

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Братислава проведет еще одну межправительственную встречу с Киевом, которая состоится 5 ноября во Львове. Параллельно с этим Словакия завершает подготовку к переговорам с российской стороной.

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Об этом Фицо заявил перед отъездом на саммит ЕС, который состоится 15-16 октября, выступая на заседании парламентского комитета по европейским делам. Его цитирует портал euBrief.

"Чтобы избежать каких-либо неожиданностей, 25-го числа также состоится заседание совместной экономической комиссии с Российской Федерацией", – заявил премьер.

Политик сослался на то, что его правительство проводит "политику на все четыре стороны света".

Словакия – Россия

О спорных планах по возобновлению переговоров этой комиссии с Россией сообщил министр иностранных дел Юрай Бланар еще летом – всего за день до годовщины советской оккупации Чехословакии (21 августа). Кроме того, это был день, когда Россия убила по меньшей мере 13 человек и ранила еще 40 во время массированной атаки на Украину.

Это заявление тогда вызвало мощную волну критики.

Фицо не предоставил никаких дополнительных подробностей о предстоящих переговорах между словацкой и российской сторонами. Однако Бланар в августе говорил, что провел подготовительную онлайн-встречу с министром науки России Валерием Фальковым, который находится в санкционном списке ЕС.

Известно, что Фицо договорился с диктатором Владимиром Путиным о возобновлении работы комиссии в прошлом году во время майских торжеств в Москве по случаю окончания Второй мировой войны. Словацкий премьер тогда был единственным лидером государства-члена ЕС, присутствовавшим в столице страны-агрессора.

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Соглашение между Словакией и Россией об экономическом и научно-техническом сотрудничестве было впервые подписано в марте 1993 года в Москве при тогдашнем премьер-министре Словакии Владимире Мечиаре.

Последнее заседание комиссии состоялось в начале ноября 2021 года в Братиславе, а его итоги утвердило правительство Словакии во главе с Эдуардом Гегером. Впоследствии ее деятельность была приостановлена на пять лет после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

О чем будут говорить во Львове

По словам Фицо, основными темами станут проекты гуманитарной помощи, реконструкция пограничных переходов, а также создание школы для украинских детей в Братиславе. Упомянул он и о позиции Словакии относительно кредитов Европейского Союза для Украины.

Главные истории дня

Так, ЕС готовит еще один кредит для Киева. Премьер-министр Словакии подчеркнул, что его страна подойдет к нему так же, как и к предыдущему кредиту на сумму 90 миллиардов: не будет его блокировать, но и лично участвовать в нем не будет.

Это будет уже четвертая межправительственная встреча с Киевом, организованная правительством Фицо. Предыдущие состоялись 17 октября 2025 года в Кошице, 7 октября 2024 года вблизи Ужгорода и 11 апреля 2024 года в Михайловцах.

"Таким образом, для премьер-министра Словакии это будет самая дальняя на сегодняшний день поездка в охваченную войной Украину", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Братислава не считает Россию угрозой для страны. В то же время он подчеркнул: отличающееся от других союзников видение рисков в сфере безопасности не означает, что Словакия не готова помогать партнерам.