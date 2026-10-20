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"Политических уступок со стороны Москвы не будет": Лавров озвучил ожидания от визита Виткоффа в Россию

Надежда ДанищукНадежда Данищук
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2,3 т.
"Политических уступок со стороны Москвы не будет": Лавров озвучил ожидания от визита Виткоффа в Россию
Лавров высказался о предложениях Виткоффа и Кушнера. Источник: Getty Images

Россия готова рассмотреть предложения представителей президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Однако Москва не собирается идти на какие-либо политические уступки.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ожидаемый визит американских представителей в Россию. Его цитируют российские пропагандистские СМИ.

В Москве готовы выслушать предложения Виткоффа и Кушнера

Лавров заявил, что российская сторона рассмотрит предложения, которые привезут Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

В то же время глава российского МИД дал понять, что Москва не рассматривает переговоры как готовность отступить от своих политических требований.

"Политических уступок не будет", — заявил Лавров.

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По словам главного российского "дипломата", Россия якобы готова обсуждать экономическое сотрудничество с западными странами, но только при условии, что такие договоренности не будут требовать от нее политических уступок.

Россия не вернется к тем отношениям с Западом, которые были до 2022 года

Лавров также заявил, что Москва готова к восстановлению отношений с западными странами, однако, по его словам, возвращения к формату сотрудничества, существовавшему до начала полномасштабного вторжения, не будет.

"Так, как до 2022 года, больше не будет", — заявил Лавров.

Москва не ожидает "чуда" от администрации Трампа

Отдельно Лавров высказался о санкциях США против России. Он заявил, что Кремль не ожидает никакого "чуда" от администрации Дональда Трампа в этом вопросе.

Глава российского МИД также заявил, что не стоит переоценивать решение президента США не применять закон о санкциях против России. По его словам, нынешняя политика Вашингтона может измениться после прихода к власти другого главы Белого дома

"Придет другой президент — кто знает, как он будет себя вести", — заявил Лавров.

Таким образом, Москва продолжает заявлять о готовности к переговорам. При этом она открыто заявляет, что не собирается идти на какие-либо уступки и не скрывает своего пренебрежительного отношения как к Западу в целом, так и к администрации Дональда Трампа в частности.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе переговоров в Осло Украина, США и европейские партнеры обсудили гарантии безопасности для нашей страны, вопрос об украинских территориях, санкции против России и будущую безопасность Европы после завершения российско-украинской войны. Специальный посланник президента США Стив Виткофф должен передать выработанные предложения российской стороне.

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