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Александр Кирш
Александр Кирш

Экономист

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Новости политики / Мнения
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Полимаркет: самый точный и самый свежий прогноз по выборам в Конгресс 3 ноября

Полимаркет: самый точный и самый свежий прогноз по выборам в Конгресс 3 ноября
Американцы массово голосуют накануне промежуточных выборов в Конгресс. Источник: magnific.com

Заканчиваем следить за так называемыми "промежуточными" (потому что без президентских) выборами в США, которые должны состояться уже 3 ноября.

Далее текст на языке оригинала

Нагадаю: обиратимуться третина Сенату, вся Палата представників і 39 губернаторів.

Вельми авторитетний прогноз від, схоже, найвідомішої й, мабуть, найточнішої в світі фірми з тих, де "голосують грошима" й тому практично не помиляються, – платформи Polymarket:

шанси демократів отримати перевагу в Палаті представників на вечір 1 жовтня становили 95 відсотків, а щодо переваги в Сенаті – 72 відсотки.

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При цьому очікуваний розклад кількості депутатів після виборів такий:

у Палаті представників – 220:196 (з 435) на користь демократів це "залізні" місця (що вже гарантують демократичну більшість), і 19 округів ще коливаються

[однак варто враховувати, що повний очікуваний розклад по Палаті представників складав станом на 11 жовтня 234:201, після того ж шанси демократів тільки зростали], а в Сенаті – теж на користь демократів – 52:47.

На виборах 36 (в штатах) +3 (на територіях) губернаторів відчутно кращі шанси наразі також мають демократи – вірогідність обрання більшості губернаторів від їх партії становить 86%,при цьому проблеми в республіканців – навіть у Техасі, де, до речі, й у Сенат має пройти демократ – вірогідність 71%.

Після очікуваного, таким чином, обнулення [не стільки офіційних повноважень, скільки реальних можливостей] президента Трампа внаслідок подібного чергового включення славнозвісної американської системи стримувань і противаг – приймати в США будь-які суттєві рішення на федеральному рівні стане вкрай важко, тобто політична спроможність президента й взагалі американська політична активність [та здатність впливати на світові події] знову за усталеною традицією на пару років "трохи припиниться".

Причому цього разу потужне обнулення президента буде "значно значніше" за звичайне, адже республіканські втрати мають бути безпрецедентно всебічними й тому надпотужними.

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