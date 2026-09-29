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"Пока зерно не испортилось": Вадефуль в ПАСЕ призвал добиться перемирия в Черном море

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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"Пока зерно не испортилось": Вадефуль в ПАСЕ призвал добиться перемирия в Черном море
Глава МИД ФРГ Вадефуль хочет, чтобы Европа помогла возобновить экспорт украинского зерна через Черное море

Обеспечение возобновления так называемого зернового соглашения является общей обязанностью европейских стран. Первым шагом к этому должно стать прекращение огня в Черном море.

Об этом во вторник, 29 сентября, во время выступления на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге (Франция) заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Его цитирует "Укринформ".

Государство-агрессор РФ не готово договариваться

Глава дипломатического ведомства отметил, что экспорт украинской продовольственной продукции чрезвычайно важен для других стран, особенно для государств Глобального Юга. Вадефуль предупредил, что возможный голод может привести к дестабилизации, новым потокам беженцев и масштабным человеческим страданиям.

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"Я считаю, что наша общая обязанность – позаботиться о том, чтобы, по крайней мере в качестве первого шага, было достигнуто прекращение огня в Черном море, что позволит осуществить эти перевозки зерна, пока оно еще не испортилось", – сказал глава МИД ФРГ.

26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (США) Вадефуль провел первую с начала полномасштабной войны личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он пояснил, что вопрос возобновления перевозок зерна был одним из ключевых в ходе этой беседы.

Реакция российской стороны, по оценке немецкого министра, оказалась крайне неудовлетворительной. "На данный момент я не вижу готовности России к переговорам, которые крайне необходимы", – признал он, подчеркнув, что Украина вместе с Европой готова к участию в мирном процессе.

Отдельно Вадефуль подчеркнул необходимость непосредственного участия Европы в потенциальных мирных переговорах о прекращении российской агрессии.

"Мы не должны оставлять их только на США. Мы, европейцы, должны играть в них определенную роль, ведь речь идет о будущем Европы. Эта война происходит в Европе", – призвал глава МИД ФРГ.

Как писал OBOZ.UA:

– Киев не видит никаких положительных признаков того, что в ближайшие месяцы может быть заключено перемирие для экспорта зерна через Черное море. Москва отклонила все предложения украинских партнеров.

– Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал три возможных варианта перемирия: энергетическое, зерновое и на море. Глава государства уже обсуждал это с лидерами Египта, Турции, ОАЭ и Индии, они также заинтересованы в перемирии.

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