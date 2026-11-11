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Александр Кирш
Александр Кирш

Экономист

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Новости политики / Мнения
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1,0 т.
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Пока Лавров нагло смеется над Европой, дзюдоист должен стать новым президентом Франции

Тедди Ринер
Золотой медалист Тедди Ринер на церемонии награждения Олимпийских игр, Париж-2024. Источник: Getty

1. Лавров снова отличился скандальным заявлением.

Далее текст на языке оригинала.

"Що стосується участі європейців [у перемовинах щодо України], ну прилетіли вони в Абу-Дабі, нехай там у готелі посидять", –

висловився він.

За його словами, американці заздалегідь повідомили російську сторону про консультації з європейськими представниками.

[До Абу-Дабі прибули офіцособи з Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Європейського Союзу та НАТО, проте вони не беруть участі безпосередньо в основних тристоронніх переговорах].

Джаред Кушнер теж зазначив, що європейських партнерів наразі лише інформуватимуть про перебіг цих перемовин.

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2. Тим часом європейці по-справжньому зайняті іншим:

DEI [жінки, "кольорові", геї…] – крокує планетою.

Приміром, у Великій Британії, як повідомляють, все ще розглядають можливість позачергових парламентських виборів наступного року

(хоча тільки за час повномасштабної війни в Україні там вже п’ятий прем’єр),

консервативну ж опозицію в цій країні очолює, як відомо, донька виходців із Нігерії Кемі Баденок.

Однак щодо нової перемоги на Заході ідеї DEI – британців ще можуть випередити французи.

Легендарний темношкірий дзюдоїст 37-річний Тедді Рінер оголосив про намір балотуватися на виборах президента Франції, що відбудуться 18 квітня 2027 року.

Оскільки Макрон вже не зможе висунути свою кандидатуру, основними кандидатами в президенти досі вважались ультралівий Жан-Люк Меланшон та ультраправа Марін Ле Пен.

А от Рінер дотримується ліберальних економічних поглядів і позиціонує себе як політик, який "не належить ані до правих, ані до лівих", тому сподівається "стати президентом, який об’єднає людей"

При цьому він планує взяти участь і в Олімпіаді 2028 року в Лос-Анджелесі, якщо президентські обов’язки дозволять йому це зробити.

Рінер є 5-разовим олімпійським чемпіоном, 12-разовим чемпіоном світу та 5-разовим чемпіоном Європи, вважається найвидатнішим дзюдоїстом в світовій історії й має зріст 204 см.

Нагадаю, що в Ліберії 6 років (2018/24) достатньо успішним президентом був один із найкращих футболістів світу нападник Джордж Веа, якому, до речі, свого часу теж дорікали, що в нього, мовляв, немає політичного досвіду.

Не було, між іншим, подібного досвіду [до президентства] і в діючих перших осіб Сполучених Штатів та України…

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