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Блог

Николай Голомша
Николай Голомша

Экс-заместитель Генпрокурора Украины

Новости политики / Мнения
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48
Блог |

Пока Гегсет блокирует ракеты, Путин убивает украинцев: кровавая цена "мира" Трампа

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Этой ночью на фоне затягивания со стороны Пентагона, в частности Пита Хегсета, министра войны, который блокирует и не подписывает передачу Украине уже оплаченных нашими партнерами в третьих странах ракет-перехватчиков, россия вновь доказала: ее цель – не только фронт, но и мирные украинские города, жилые дома, университеты, больницы и обычные люди.

А в целом администрация Трампа и дальше демонстрирует давление на страну-жертву с целью склонить ее к подписанию "мирных инициатив" в пользу кремля.

Киев. Вечером 26 октября российская баллистическая ракета ударила по территории университета и вблизи его общежитий, парка "Киото", станции метро "Лесная" и жилой застройки. По состоянию на поздний вечер, один человек погиб, десять пострадали, девять госпитализировали. Среди раненых преобладали студенты. Повреждены также медицинские учреждения и инфраструктура. Продолжаются спасательные работы.

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Запорожье. Российский дрон атаковал автозаправочную станцию, где находились люди. Ранены 46-летняя женщина и 41-летний мужчина. Другой FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в котором находились пять человек, – ранение ноги получил 17-летний парень.

Павлоград, Днепропетровская область. В результате удара российского беспилотника погиб человек, еще трое получили ранения. Среди пострадавших – две десятилетние девочки. Повреждены многоэтажные дома, магазин и автомобиль.

Масштаб воздушной угрозы подтверждают и данные Воздушных сил ВСУ: в ночь на 26 октября враг применил 140 ударных беспилотников и четыре ракеты. Украинская ПВО обезвредила 112 дронов и три ракеты. Попадания зафиксировали в 15 локациях. В ночь на 27 октября атаки беспилотников продолжились; окончательного общенационального подсчета за эту ночь на момент подготовки публикации еще не было.

За каждой цифрой – человеческая жизнь, семья, разрушенный дом, детский страх. Это не случайные последствия войны, а систематический террор государства-агрессора против Украины. Это нельзя считать приемлемым путем к миру. Мир, достигнутый через ослабление жертвы агрессии и создание для нее угрозы новых смертей, будет – содействием агрессору.

Мы обращаемся к Конгрессу США, американскому обществу и европейским партнерам: не позволяйте превращать оборонные потребности, разведданные для Украины в инструмент принуждения к политической капитуляции. Если партнеры уже оплатили ракеты, они должны быть переданы без неоправданных задержек.

Украина не должна расплачиваться жизнями своих граждан за геополитические договоренности Трампа с путиным.

Мир должен не просто требовать, а инициировать и обеспечить не "понятийное, а правовое завершение агрессии с принуждением рф к миру – как это определено Уставом ООН и практикой Объединения ради мира.

А сейчас Украине нужны своевременные средства противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасы и решительные действия для прекращения российского террора.

Когда российская баллистика бьет по украинским школам, детским садам, университетам, жилым кварталам и гражданским автомобилям, молчание и промедление стоят человеческих жизней, уже пора решительно действовать объединенному миротворческому контингенту ради мира.

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Источник:Фейсбук Николая Голомши
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