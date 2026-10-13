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Угроз в адрес Украины не было: США надеются, что соглашение о дизельном топливе смягчит позицию Москвы в отношении мирных переговоров – Reuters

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
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Угроз в адрес Украины не было: США надеются, что соглашение о дизельном топливе смягчит позицию Москвы в отношении мирных переговоров – Reuters
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото

Посланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с украинскими представителями в Майами в пятницу. Они пояснили, что договоренность об экспорте российского дизельного топлива должна помочь возобновить трехсторонние переговоры о прекращении войны в Украине.

О встрече сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых с ее ходом. По словам двух собеседников агентства, которые говорили на условиях анонимности, американские представители признали, что российский президент Владимир Путин пока не готов договариваться о прекращении войны.

Предыдущие попытки начать длительные переговоры о прекращении войны не дали результата. Поэтому американская сторона рассматривает новые подходы, которые могли бы побудить Москву вернуться к диалогу.

Во время встречи в Майами Виткофф и Кушнер сообщили украинским представителям, что соглашение, о котором объявили на прошлой неделе, является частью этой стратегии. Оно предусматривает разрешение на экспорт российского дизельного топлива.

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Что известно о соглашении

По информации источников Reuters, в Вашингтоне надеются, что договоренность поможет возобновить трехсторонние переговоры. В то же время собеседники агентства отметили, что Путин пока не готов вести переговоры о завершении войны, которая длится уже четыре с половиной года.

Подробности о конкретных условиях соглашения, его экономических параметрах и возможных сроках возобновления переговоров в приведенном сообщении Reuters не уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA:

11 октября Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об установлении "энергетического режима тишины" между Украиной и Россией. Он утверждает, что "перемирие" вступило в силу с момента публикации его поста. "Обе стороны дали на это согласие", — заверил лидер Белого дома.

Владимир Зеленский в комментарии Axios сказал, что это объявление "стало новостью" для него. Впрочем, Киев готов к перемирию, если Москва не будет атаковать нашу энергетическую сферу.

Позже, в традиционном вечернем обращении, украинский президент заявил, что"ВСУ получили все соответствующие приказы". Наша страна рассчитывает на "аналогичную готовность России и на согласие президента Соединенных Штатов Америки по этому вопросу".

Несмотря на это, с начала суток 12 октября Россия атаковала шесть энергетических объектов в Украине. По всей стране в результате российских атак пострадали 33 человека.

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