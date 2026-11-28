Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий резко отреагировал на заявления сопредседателя немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) Алис Вайдель, которая предложила передать России украинские территории и повторила тезисы российской пропаганды. Украинский дипломат призвал политика вместо этого пообщаться с семьями людей, погибших в результате российской агрессии.

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Об этом Тихий написал в соцсети X. Он подчеркнул, что Вайдель фактически повторяет нарративы Кремля, обвиняя в войне Украину, а не Россию, которая начала агрессию еще в 2014 году.

Это не альтернатива для Германии, а альтернатива реальности

Тихий назвал заявления немецкой политикессы повторением российской пропаганды и "альтернативой реальности". Он подчеркнул, что ее слова свидетельствуют либо о непонимании причин российской агрессии, либо о сознательной манипуляции.

"Прискорбно, что Алиса Вайдель слово в слово повторяет российские пропагандистские нарративы и, в унисон с Путиным, обвиняет в войне Украину, а не Россию. Это не альтернатива для Германии, а скорее альтернатива реальности", – заявил представитель МИД.

Он напомнил, что именно Россия начала войну против Украины в 2014 году, а перед полномасштабным вторжением в одностороннем порядке разрушила Минские договоренности.

Дипломат также обратил внимание на то, что за годы войны российские удары нанесли наибольшие разрушения именно тем украинским регионам, которые Путин обещал "защитить" от притеснений.

Поговорите с семьями убитых украинцев

Тихий подчеркнул, что путь к миру должен начинаться с правды, а не с лживых утверждений и пропагандистских манипуляций.

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Пресс-секретарь подчеркнул, что если немецкая политик хочет получить объективную картину войны и понять боль украинцев, ей стоит поговорить с семьями погибших от российских атак вместо того, чтобы потреблять российскую пропаганду.

"Если госпожа Вайдель хочет получить объективное представление об этой войне и боли, которую пережили украинцы, ей следует поговорить с семьями, потерявшими близких из-за нападения России, вместо того чтобы потреблять российскую пропаганду. Это поможет быстро вернуть ощущение реальности", – отметил пресс-секретарь украинского МИД.

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Он также предостерег от предложений уступить часть чужой территории ради прекращения войны. По словам Тихого, история Европы уже не раз демонстрировала, что попытки умиротворить агрессора лишь создают предпосылки для более масштабного конфликта.

"Предложения "кормить" агрессора частью чужой территории ради мира уже приводили к катастрофе в Европе. Мы не должны повторять ошибок прошлого", – подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель призвала отдать Кремлю часть Украины, обвинила Украину в обстрелах Донбасса до полномасштабного вторжения и назвала события 2013–2014 годов "госпереворотом".