Высшее руководство Украины и Венгрии в последние недели успело достичь определенных договоренностей по вопросам, которые предыдущее венгерское правительство использовало для обострения отношений между странами. Среди прочего, достигнуты договоренности по вопросам, касающимся языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства в Украине.

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Об этом 24 ноября объявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр во время встречи в Ужгороде с президентом Украины Владимиром Зеленским. В целом, по словам венгерского политика, было согласовано десять вопросов.

Что сказал Мадяр

"Сегодня мы строим отношения между нашими странами, которые обретают новую историю. И здесь мне хочется сразу выразить свое удовлетворение тем, что за довольно короткое время, буквально за несколько недель, нам удалось достичь значительных договоренностей с украинской стороной по десяти вопросам, касающимся языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства", – заявил Петер Мадяр.

Премьер-министр Венгрии не уточнил, какие другие вопросы были согласованы, а также как именно был согласован языковой вопрос.

Но в любом случае согласование указанных моментов можно считать значительным прогрессом в отношениях между странами.

Отдельно Мадяр поблагодарил Зеленского за возможность вместе почтить память украинских военных, погибших, защищая страну от российской агрессии.

Что предшествовало

Премьер Венгрии напомнил, что впервые посетил это кладбище в 2024 году, когда еще был оппозиционным политиком. Тогда он прибыл в Украину после российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

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"Возвращаясь из той поездки, я уже был здесь, на этом кладбище. И сегодня у меня была возможность увидеть, как хорошо его благоустроили за это время, какой достойный вид оно приобрело", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 23 ноября, премьер Венгрии Петер Мадяр объявил о поездке в Закарпатье. Когда именно состоится визит, он не уточнил, анонсировав лишь встречу с местной венгерской общиной.

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