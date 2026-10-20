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"Плохие вещи": Рубио заявил, что война в Украине должна закончиться, и упомянул о потерях России. Видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
5,5 т.
"Плохие вещи": Рубио заявил, что война в Украине должна закончиться, и упомянул о потерях России. Видео
Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что война России против Украины должна закончиться. Среди причин он назвал разрушение украинской энергосистемы в результате российских атак, а также значительные потери российской армии.

По словам Рубио, ежемесячно от 20 до 25 тысяч россиян гибнут, пытаясь продвигаться по украинской территории. Об этом он сказал в эфире DRM News, подытожив, что все это – "плохие вещи".

Рубио упомянул о российских потерях

Марко Рубио объяснил, почему, по его мнению, война должна закончиться. Среди аргументов госсекретарь США упомянул не только разрушение украинской энергетики, но и потери российской армии.

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"Одна из причин, по которой эта война должна закончиться, заключается в том, что энергосистема Украины подвергается сокрушительным разрушениям", — заявил он.

Однако далее Рубио обратил внимание и на судьбу российских оккупантов, которые продолжают наступать в Украине.

"Одна из причин, по которой эта война должна закончиться, заключается в том, что ежемесячно 20–25 тысяч россиян гибнут, пытаясь продвигаться в Украину", — сказал госсекретарь США.

После этого он подытожил: "Все это — плохие вещи".

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что позиция Вашингтона по поддержке Украины в сфере обороны остается неизменной. По его словам, американская сторона продолжает придерживаться ранее определенного подхода.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел содержательную беседу с государственным секретарем США Марко Рубио по трем важным для Украины вопросам. Стороны обсудили перехватчики для противодействия баллистическим ракетам, раннее предупреждение о российских баллистических атаках и ситуацию вокруг Starlink и Starshield. Зеленский поблагодарил американскую сторону за готовность помочь и четкую позицию.

Ранее Зеленский заявил, что украинцы готовы продолжать работать ради справедливого мира. Однако сейчас всё сводится к тому, что российский диктатор Владимир Путин отказывается завершить начатую им войну. В то же время американская сторона принимает в отношении Украины решения, которые "трудно объяснить".

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