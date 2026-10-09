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"Подарки Путину не сработают на мир": Зеленский назвал разрешение РФ продавать нефть "инвестицией в войну"

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read3 мин
icon 2,9 т.
"Подарки Путину не сработают на мир": Зеленский назвал разрешение РФ продавать нефть "инвестицией в войну"
Президент Украины отреагировал на скандальное решение Дональда Трампа. Фото архивное. Источник: пресс-служба ОП

Президент Владимир Зеленский отреагировал на разрешение продавать российские нефтепродукты, которое Кремлю предоставил президент США Дональд Трамп. Это явная слабость, которая играет на руку государству-агрессору и его полномасштабному вторжению.

Глава украинского государства написал об этом вечером 9 октября в Telegram-канале. Он подчеркнул, что подобные подарки для российского диктатора Владимира Путина "не сработают на мир и какую-либо пользу цивилизованному миру".

"Любое ослабление санкций против России без четкого и долгосрочного соглашения о деэскалации с Россией – это очевидная слабость, это играет на руку России, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, еще меньше уважать Америку и нанесет еще больше потерь и ущерба миру", – пояснил Зеленский.

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Слабость не поможет урегулировать войну. Президент напомнил, что после недавнего решения ЕС снять санкции с двух российских олигархов оккупационные войска только усилили обстрелы Украины и "издевательства над людьми". Только за эту неделю РФ атаковала жилой дом в Прилуках, автобусы в Краматорске, энергетическую инфраструктуру в Киеве и другие гражданские цели в Днепре, Харькове, Одессе и других городах. Погибли десятки мирных жителей, сотни получили ранения.

Таким террором россияне компенсируют свою неспособность достичь поставленных руководством целей на передовой.

"В этом году Россия на фронте слабее, чем в любое другое время войны. Именно поэтому Путин полагается на террор. Именно поэтому он полагается на попытки кулуарных договоренностей о том или ином ослаблении давления на Россию, чтобы выиграть еще время и возможности для войны", – уверен президент.

Он отметил, что наша страна готова к деэскалационным шагам, если оккупанты также будут выполнять договоренности. Американская сторона знает о нашей позиции.

"Наши удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам – это ответ России на ее продолжающуюся уже несколько лет кампанию террора против украинской энергетики. Украина не будет сжигать российскую нефтепереработку, если Россия не будет разрушать нашу энергетику. Мы предлагаем Америке именно такую договоренность и считаем, что сил Соединенных Штатов достаточно, чтобы достичь такого компромисса", – подчеркнул Зеленский.

РФ "отблагодарит" за возможность продавать дизель дальнейшим террором и подлостями. "Разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжать. Нужна реальная деэскалация с Россией и в зеркальном формате", – сообщил глава государства.

Киев рассчитывает на справедливую поддержку Вашингтона и "соответствующий сильный разговор Соединенных Штатов с Россией, а не слабый".

Полный текст поста:

''Подарки Путину не сработают на мир'': Зеленский назвал разрешение РФ продавать нефть ''инвестицией в войну''

Текст публикации. Часть 1. Источник: Скриншот Telegram Zelenskiy / Official

''Подарки Путину не сработают на мир'': Зеленский назвал разрешение РФ продавать нефть ''инвестицией в войну''

Текст публикации. Часть 2. Источник: Скриншот Telegram Zelenskiy / Official

"Это точно нечестно и это точно не по-партнерски"

В комментарии СМИ вечером в пятницу президент Украины указал на то, что именно 9–10 октября команда украинских переговорщиков находится в Майами, где проводит встречи с американскими коллегами.

"И именно в этот момент, когда наша команда разговаривает с американской командой во Флориде, в этот момент президент Соединенных Штатов Америки имеет разговор с лидером Кремля, с лидером этой войны, с лидером этой агрессии, и имеет соответствующую договоренность, что Америка дает возможность России экспортировать дизель", – возмутился Зеленский.

Для Путина это дополнительные деньги, которые он сможет потратить на войну против Украины. Это только "подпитывает" агрессию, отметил президент.

"И именно в этот момент, когда мы говорим о мире, Америка дает возможность России экспортировать дизель. Это, не знаю, миллионы, миллиарды. В любом случае все это идет на войну против людей, против Украины, против всех нас.

Я считаю, что нашу команду используют просто как ширму, и это точно нечестно. Это точно не по-партнерски. И это, на мой взгляд, к сожалению, слабое решение сильных партнеров", – подытожил Зеленский.

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