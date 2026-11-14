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"Дальнейшие переговоры – фарс": в Сенате США отреагировали на требования России о возвращении НАТО к границам 1997 года

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
3,5 т.
"Дальнейшие переговоры – фарс": в Сенате США отреагировали на требования России о возвращении НАТО к границам 1997 года
В Сенате прокомментировали требование России вывести войска НАТО с собственных границ. Источник: NATO

В Сенате США назвали абсурдным требование России вывести войска НАТО с собственных границ. Таким образом российский диктатор Владимир Путин в очередной раз демонстрирует, что не намерен завершать войну.

Об этом заявил председатель комитета Сената США по разведке Том Коттон в публикации в соцсети Х. Он подчеркнул, что Путин согласится на мир только тогда, когда будет видеть, что не может победить.

Что известно

"Вывод войск стран НАТО с собственных границ – это абсурдное требование России. Путин в очередной раз доказал, что он несерьезно настроен на мирный переговорный процесс", – написал Коттон.

Он подчеркнул, что дальнейшие переговоры на данный момент считает фарсом. Сенатор отметил, что диктатор Путин согласится остановить войну, только когда будет знать, что не может победить.

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Поэтому, по словам Коттона, нужно помочь Украине доказать это.

 

Публикация Тома Коттона в соцсети Х.Источник: Скриншот публикации

Что предшествовало

Напомним, россияне на трехсторонних переговорах в Абу-Даби снова требовали "возвращения НАТО к границам 1997 года" – под видом обсуждения "новой архитектуры безопасности".

Агрессор сосредоточен на попытке возродить свои ультиматумы 2021 года, предъявленные США и НАТО, о сокращении присутствия Североатлантического альянса в Европе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 ноября заявил, что "абсолютно разумно" сначала договориться о будущем европейской архитектуры безопасности, а лишь затем переходить к урегулированию войны в Украине.

То же самое, по сообщениям СМИ, сказал неназванный представитель российской делегации: по его словам, завершение войны в Украине на этих "мирных переговорах" является "лишь одним пунктом" в более широкой дискуссии об архитектуре безопасности и "подчинено" главной цели переосмысления "всеобъемлющей" и "неделимой" архитектуры безопасности Европы.

"Российские заявления о европейской архитектуре безопасности касаются требований России от декабря 2021 года к НАТО прекратить развертывание нового оружия и военного персонала в государствах, которые присоединились к альянсу после 1997 года, что по сути дает России право вето на политику НАТО и ограничивает суверенный выбор государств относительно вступления в блок. Кремль недавно возобновил свои первоначальные требования к НАТО от 2021 года, что противоречит заявлениям бывшего старшего советника президента США Джареда Кушнера, сделанным в последние дни, о том, что каждая страна должна сохранить свой суверенитет и власть над собственной безопасностью и альянсами после мирных переговоров о прекращении войны в Украине, и что НАТО останется центральным элементом европейской коллективной обороны", – подчеркнули в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что во время переговоров о завершении войны американская сторона впервые подняла вопрос о возможном выходе Украины из Донбасса в случае ее вступления в НАТО. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается отдавать свои территории России, однако готова обсуждать комплексный пакет гарантий безопасности.

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