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"Начинается расшатывание": Ступак объяснил, как работают российские боты в Европе

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
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"Начинается расшатывание": Ступак объяснил, как работают российские боты в Европе
Иллюстративное фото. Источник: freepik.com

Россия привлекает ботов, чтобы влиять на мнение жителей европейских стран. Они распространяют посты о подорожании жизни, проблемах в школах и других социальных трудностях, пытаясь убедить людей, что это последствия помощи Украине.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он добавил, что такая деятельность должна усиливать недовольство среди европейцев и создавать почву для раскола в обществе.

Как российские боты сеют недовольство в Европе

Ступак подчеркнул, что кремлевские боты играют значительную роль в Европе и их работа "масштабна".

"Например, кремлевская ольгинская фабрика ботов, принадлежавшая Евгению Пригожину. Всех этих ботов уже подобрали, ими сейчас занимается политический блок Кремля, администрация президента Путина. Есть разные направления, в частности АНО – автономная некоммуникационная организация – "Диалог", АНО "Тройка" и так далее. Перед ними стоит задача работать по Украине, по странам Западной Европы и по всему миру", – пояснил бывший сотрудник СБУ.

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Боты маскировались под американцев

Он отметил, что во времена основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на его фабрике троллей действовало отдельное англоязычное подразделение, которое работало над информационными кампаниями в Великобритании и США. Его сотрудники работали изолированно от других команд и должны были ежедневно публиковать определенное количество постов в соцсетях и оставлять комментарии.

"У них была такая тактика: они влезают в какие-то срачи в комментариях под любыми текстами в США, например, под постами демократов или республиканцев, и что-то пишут. Нужно было выдержать три раунда: ты пишешь комментарий, человек отвечает, ты отвечаешь, это уже второй комментарий, а потом пишешь третий, чтобы человек не догадался, что ты иностранец. Ты должен знать проблемы Массачусетса, проблемы Миннесоты, у тебя должен быть идеальный английский, просто идеальный", – рассказал Ступак.

Кремль пытается ослабить поддержку Украины

Также российские боты активно работают и в Европе, настраивая граждан против Украины.

"В Европе они обрабатывают французов, британцев, рассказывают о госдолге, о ценах, о том, как они растут, о том, как плохо в школах во Франции: мол, фасады красивые, а внутри большие "окна" в учебном расписании, у учителей маленькая зарплата, еда в столовой плохая. А почему? Потому что все деньги идут в Украину. И начинается раскачивание", – подытожил Ступак.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение лета российские гибридные атаки все чаще распространялись на территорию Европы. Речь идет об использовании беспилотников, кибератаках, диверсиях, поджогах и нарушениях воздушного пространства. Европейские чиновники опасаются, что при таком развитии событий гражданские могут стать жертвами таких атак.

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