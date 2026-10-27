"Начинается расшатывание": Ступак объяснил, как работают российские боты в Европе

Россия привлекает ботов, чтобы влиять на мнение жителей европейских стран. Они распространяют посты о подорожании жизни, проблемах в школах и других социальных трудностях, пытаясь убедить людей, что это последствия помощи Украине.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он добавил, что такая деятельность должна усиливать недовольство среди европейцев и создавать почву для раскола в обществе.

Как российские боты сеют недовольство в Европе

Ступак подчеркнул, что кремлевские боты играют значительную роль в Европе и их работа "масштабна".

"Например, кремлевская ольгинская фабрика ботов, принадлежавшая Евгению Пригожину. Всех этих ботов уже подобрали, ими сейчас занимается политический блок Кремля, администрация президента Путина. Есть разные направления, в частности АНО – автономная некоммуникационная организация – "Диалог", АНО "Тройка" и так далее. Перед ними стоит задача работать по Украине, по странам Западной Европы и по всему миру", – пояснил бывший сотрудник СБУ.

Боты маскировались под американцев

Он отметил, что во времена основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на его фабрике троллей действовало отдельное англоязычное подразделение, которое работало над информационными кампаниями в Великобритании и США. Его сотрудники работали изолированно от других команд и должны были ежедневно публиковать определенное количество постов в соцсетях и оставлять комментарии.

"У них была такая тактика: они влезают в какие-то срачи в комментариях под любыми текстами в США, например, под постами демократов или республиканцев, и что-то пишут. Нужно было выдержать три раунда: ты пишешь комментарий, человек отвечает, ты отвечаешь, это уже второй комментарий, а потом пишешь третий, чтобы человек не догадался, что ты иностранец. Ты должен знать проблемы Массачусетса, проблемы Миннесоты, у тебя должен быть идеальный английский, просто идеальный", – рассказал Ступак.

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Кремль пытается ослабить поддержку Украины

Также российские боты активно работают и в Европе, настраивая граждан против Украины.

"В Европе они обрабатывают французов, британцев, рассказывают о госдолге, о ценах, о том, как они растут, о том, как плохо в школах во Франции: мол, фасады красивые, а внутри большие "окна" в учебном расписании, у учителей маленькая зарплата, еда в столовой плохая. А почему? Потому что все деньги идут в Украину. И начинается раскачивание", – подытожил Ступак.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение лета российские гибридные атаки все чаще распространялись на территорию Европы. Речь идет об использовании беспилотников, кибератаках, диверсиях, поджогах и нарушениях воздушного пространства. Европейские чиновники опасаются, что при таком развитии событий гражданские могут стать жертвами таких атак.

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