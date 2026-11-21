В целом с 2022 года MK Foundation обеспечила военных 2144 автомобилями.

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Поддержку получили защитники, выполняющие боевые задачи на разных направлениях, в частности подразделения радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, десантно-штурмовых войск, Национальной гвардии и Главного управления разведки.

Во время передачи военные поделились историями со службы, рассказали, что больше всего поразило их за годы войны, как гражданские профессии помогают в армии и почему автомобили остаются незаменимым ресурсом на фронте.

Владимир, капеллан воинской части А1262, признается, что не мог представить войну такого масштаба в XXI веке. По его мнению, за российской агрессией стоят имперские амбиции и стремление восстановить былое влияние.

"Трудно понять, зачем стране с огромными природными ресурсами приходить на чужую землю. Думаю, причина в имперских амбициях российского руководства. Они до сих пор живут идеей восстановления прежней империи – будь то Советский Союз или Российская империя. Стремятся вернуть себе этот статус и ради такой идеи готовы уничтожать чужие жизни и страны", – говорит капеллан.

Один из защитников рассказал, что его удивляет страх российских военных перед собственным командованием:

"Российские солдаты больше боятся своих, чем нас. Они идут на такие поступки, на которые я бы не пошел: по чистому полю, без прикрытия... Объясняют это тем, что назад им дороги нет, там 100% смерть, а впереди есть хоть какие-то шансы выжить".

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Война каждый день напоминает нам о цене достоинства и свободы. Александр из 14-го армейского корпуса, который выполняет задачи в Харьковской области, рассказал болезненную историю о гибели побратима: "К сожалению, наша служба связана и с трагическими событиями.

Примерно месяц назад в Дергачах в результате попадания FPV-дрона погиб наш подполковник. Поэтому важно иметь исправную технику, которая помогает выполнять задачи и беречь жизни", – говорит защитник.

Военные также рассказали, насколько разным может быть опыт людей, которые сегодня служат в одном подразделении. Сам он по образованию геофизик, до войны работал в нефтегазовой отрасли. Среди его побратимов есть бывший водитель трамвая, который теперь управляет средствами РЭБ на пункте управления, а еще – немало айтишников и предпринимателей.

Главные истории дня

"Достоинство и свобода имеют цену, и сегодня лучше всего ее понимают те, кто ежедневно защищает Украину. Когда слушаешь истории военных, понимаешь, насколько разной была их жизнь до войны, но насколько общей стала ответственность за будущее страны. И наша задача – сделать все возможное, чтобы обеспечить их транспортом для выполнения боевых задач", – отмечает Максим Криппа.

Поддержка военных для MK Foundation – это ежедневная работа, которая не ограничивается отдельными датами или поводами, а День Достоинства и Свободы – еще одно напоминание о людях, благодаря которым Украина продолжает давать отпор врагам.

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