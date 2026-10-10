Платежи общин заблокированы правительством. Неадекватное решение именно в такой критический момент.

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Это означает, что общины, имея собственные средства (за счёт уплаченных в местные бюджеты налогов), не могут выполнять свои полномочия (ни собственные, ни делегированные), не могут предоставлять необходимые услуги населению.

Под угрозой:

подготовка к отопительному сезону (за месяц! до его начала);

подготовка и защита критически важной инфраструктуры, систем жизнеобеспечения, инженерных сетей;

ликвидация последствий обстрелов жилых домов, социальной инфраструктуры (в частности школ, больниц);

медицинские закупки (в том числе для реанимаций);

заработная плата коммунальщикам;

расчеты с поставщиками энергоресурсов, топлива, подрядчиками, ремонтными бригадами;

расчеты с международными организациями, донорами;

многие другие жизненно важные для общин и людей вещи.

Кроме того, это решение приводит к решению многих вопросов в ручном режиме: кому и какие расходы финансировать, будет зависеть от конкретного чиновника в казначействе — прямой путь к коррупции.

Конечно, мы все понимаем, что в стране война, все живут в этих условиях, нужно экономить, расставлять приоритеты в расходах. Я уверен, что местное самоуправление готово поддержать государство — как всегда. Но ведь нужен понятный диалог и коммуникация со стороны центральной власти.

Конечно, сейчас местное самоуправление в шоке и бьет тревогу.

Это уже откат децентрализации или пока нет?

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