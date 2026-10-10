Платежи общин заблокированы правительством: неадекватное решение в критический момент
Платежи общин заблокированы правительством. Неадекватное решение именно в такой критический момент.
Это означает, что общины, имея собственные средства (за счёт уплаченных в местные бюджеты налогов), не могут выполнять свои полномочия (ни собственные, ни делегированные), не могут предоставлять необходимые услуги населению.
Под угрозой:
- подготовка к отопительному сезону (за месяц! до его начала);
- подготовка и защита критически важной инфраструктуры, систем жизнеобеспечения, инженерных сетей;
- ликвидация последствий обстрелов жилых домов, социальной инфраструктуры (в частности школ, больниц);
- медицинские закупки (в том числе для реанимаций);
- заработная плата коммунальщикам;
- расчеты с поставщиками энергоресурсов, топлива, подрядчиками, ремонтными бригадами;
- расчеты с международными организациями, донорами;
- многие другие жизненно важные для общин и людей вещи.
Кроме того, это решение приводит к решению многих вопросов в ручном режиме: кому и какие расходы финансировать, будет зависеть от конкретного чиновника в казначействе — прямой путь к коррупции.
Конечно, мы все понимаем, что в стране война, все живут в этих условиях, нужно экономить, расставлять приоритеты в расходах. Я уверен, что местное самоуправление готово поддержать государство — как всегда. Но ведь нужен понятный диалог и коммуникация со стороны центральной власти.
Конечно, сейчас местное самоуправление в шоке и бьет тревогу.
Это уже откат децентрализации или пока нет?
Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!