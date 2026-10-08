Южная Корея отзывает посла из Украины на фоне скандала с военнопленными из КНДР

Южная Корея отзывает своего посла из Украины из-за дипломатического скандала, связанного с раскрытием информации о перемещении военнопленных из КНДР. Решение Сеула стало очередным обострением отношений между двумя странами.

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Об этом сообщило агентство Yonhap News Agency. Спор возник после того, как стало известно о передаче двух северокорейских военнопленных Южной Корее и о разногласиях между Киевом и Сеулом относительно договоренностей о неразглашении этой информации.

Что известно о скандале

Конфликт между Украиной и Южной Кореей разгорелся после публичного заявления президента Владимира Зеленского о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР. Президент Украины рассказал об этом во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, после чего в Сеуле заявили о нарушении договоренностей о конфиденциальности.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Киев раскрыл информацию о передаче пленных вопреки предварительной договоренности о неразглашении. По его словам, огласка вокруг этого вопроса может иметь последствия для дипломатических отношений, национальной безопасности и ситуации на Корейском полуострове.

В то же время в Украине пояснили, что был обнародован лишь сам факт передачи военнопленных, без подробностей проведения операции. В Офисе президента подчеркнули, что скрывать сам факт передачи полностью было бы странно, тогда как Сеул ранее не подтверждал прибытие пленных из-за возможных рисков для них и их родственников в КНДР.

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Украина и Южная Корея продолжали вести закрытую дипломатическую работу по урегулированию спора. В МИД Украины поясняли, что конфликт возник из-за разной трактовки договоренностей о конфиденциальности.

В то же время в ведомстве подчеркивали, что Украина передала военнопленных Южной Корее в соответствии с украинским законодательством и международным гуманитарным правом. По словам представителя МИД Георгия Тихого, Киев и Сеул продолжали дипломатические контакты для урегулирования ситуации, однако детали переговоров не разглашались.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, Южная Корея рассматривала возможность отзыва своего посла из Украины из-за дипломатического скандала. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что извинения Киева не соответствовали ожиданиям Сеула