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Южная Корея отозвала 8 дипломатов из Украины на фоне скандала: что известно

Иван ЧерленскийИван Черленский
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Южная Корея отозвала 8 дипломатов из Украины на фоне скандала: что известно
Иллюстративное фото. Флаг Украины и флаг Южной Кореи. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Южная Корея отозвала восьмерых дипломатов из Украины на фоне спора из-за обнародования Киевом информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. В то же время Киев отрицает, что нарушил договоренность с южнокорейской стороной.

Об этом сообщило агентство Yonhap News со ссылкой на заявление министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хена. Он назвал отзыв дипломатов неизбежным.

В то же время министр отметил, что продолжает контактировать с главой МИД Украины Андреем Сибигой, чтобы урегулировать спор.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Южная Корея решила вывести часть персонала своего посольства в Украине из-за разногласий по поводу передачи Сеулу двух военнопленных из КНДР.

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В Сеуле объясняли, что конфиденциальность была необходима для защиты военнопленных и их родственников, а также по дипломатическим соображениям. Южнокорейская сторона утверждает, что у нее была договоренность с Украиной о неразглашении информации, однако Киев это отрицает. В Украине подчеркивали, что сообщили лишь о самом факте передачи военнослужащих, не раскрывая подробностей операции.

Еще одной причиной вывода части персонала Сеул называл постоянную угрозу российских авиаударов и невозможность гарантировать безопасность сотрудникам посольства. При этом Южная Корея заявляла, что продолжит поддерживать необходимые дипломатические контакты с Украиной.

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