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Южная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией – FT

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
4,7 т.
Южная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией – FT
Отношения Южной Кореи с Украиной ухудшились. Источник: ОПУ

Южная Корея активизирует дипломатические и экономические контакты с Россией, тогда как ее отношения с Украиной ухудшаются. Европейские дипломаты опасаются, что Сеул готовит почву для восстановления полноценного экономического партнерства с Москвой после завершения войны.

По данным Financial Times, в июле и августе Южная Корея поставила в Россию более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизельного. В то же время спор вокруг северокорейских военнослужащих, попавших в украинский плен, привел к ухудшению дипломатических отношений между Сеулом и Киевом.

Южная Корея поставила России более 176 тысяч тонн топлива

По данным издания, в течение июля и августа Южная Корея поставила в Россию более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизельного. Для перевозок, в частности, использовали танкеры, находящиеся под санкциями.

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Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что эти ресурсы помогли России компенсировать дефицит топлива после успешных украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

В то же время официальный Сеул отрицает факты прямых поставок топлива в Россию.

Сеул активизировал диалог с Москвой

Как отмечает Financial Times, при президентстве Ли Чжэ Мена Южная Корея активизировала дипломатический и экономический диалог с Россией. Это происходит несмотря на полномасштабную войну против Украины и тесное военное сотрудничество Москвы с Северной Кореей.

Среди признаков сближения издание называет непубличные переговоры, а также назначение Сон Ен Гиля советником президента по вопросам мирной дипломатии. Ранее его наградили российским орденом Дружбы.

Отношения Южной Кореи с Украиной ухудшились

Отношения Сеула с Киевом обострились из-за спора вокруг обнародования информации о двух северокорейских военных, попавших в плен к украинским силам.

После этого инцидента Южная Корея отозвала своего посла и существенно сократила состав дипломатической миссии в Украине.

Европейские дипломаты обеспокоены возможным сближением с Россией

Дипломаты из стран Европейского Союза выражают обеспокоенность тем, что Сеул стремится поставить собственные экономические интересы выше поддержки Украины и международной солидарности.

В то же время перспективы полного восстановления экономических связей между Южной Кореей и Россией пока остаются неопределенными.

Напомним, министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хюн заявил, что страна может разорвать дипломатические отношения с Украиной. Причиной стал спор вокруг публичного возвращения северокорейских военнопленных. Министр допустил, что такой шаг возможен, если разногласия между странами и дальше будут обостряться. 

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Южной Кореи Ли Чже Мен обвинил Украину в нарушении договоренностей о неразглашении информации о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР. В Сеуле объяснили, что огласка могла создать угрозы для самих военных и их родственников, а также иметь дипломатические последствия и последствия для безопасности.

Украинская сторона отрицала существование договоренности о конфиденциальности и подчеркивала, что сообщила только о факте передачи пленных, не раскрывая деталей операции.

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Война в УкраинеОбмен пленнымиЮжная КореяРоссия
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