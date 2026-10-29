Южная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией – FT

Южная Корея активизирует дипломатические и экономические контакты с Россией, тогда как ее отношения с Украиной ухудшаются. Европейские дипломаты опасаются, что Сеул готовит почву для восстановления полноценного экономического партнерства с Москвой после завершения войны.

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По данным Financial Times, в июле и августе Южная Корея поставила в Россию более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизельного. В то же время спор вокруг северокорейских военнослужащих, попавших в украинский плен, привел к ухудшению дипломатических отношений между Сеулом и Киевом.

Южная Корея поставила России более 176 тысяч тонн топлива

По данным издания, в течение июля и августа Южная Корея поставила в Россию более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизельного. Для перевозок, в частности, использовали танкеры, находящиеся под санкциями.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что эти ресурсы помогли России компенсировать дефицит топлива после успешных украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

В то же время официальный Сеул отрицает факты прямых поставок топлива в Россию.

Сеул активизировал диалог с Москвой

Как отмечает Financial Times, при президентстве Ли Чжэ Мена Южная Корея активизировала дипломатический и экономический диалог с Россией. Это происходит несмотря на полномасштабную войну против Украины и тесное военное сотрудничество Москвы с Северной Кореей.

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Среди признаков сближения издание называет непубличные переговоры, а также назначение Сон Ен Гиля советником президента по вопросам мирной дипломатии. Ранее его наградили российским орденом Дружбы.

Отношения Южной Кореи с Украиной ухудшились

Отношения Сеула с Киевом обострились из-за спора вокруг обнародования информации о двух северокорейских военных, попавших в плен к украинским силам.

После этого инцидента Южная Корея отозвала своего посла и существенно сократила состав дипломатической миссии в Украине.

Главные истории дня

Европейские дипломаты обеспокоены возможным сближением с Россией

Дипломаты из стран Европейского Союза выражают обеспокоенность тем, что Сеул стремится поставить собственные экономические интересы выше поддержки Украины и международной солидарности.

В то же время перспективы полного восстановления экономических связей между Южной Кореей и Россией пока остаются неопределенными.

Напомним, министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хюн заявил, что страна может разорвать дипломатические отношения с Украиной. Причиной стал спор вокруг публичного возвращения северокорейских военнопленных. Министр допустил, что такой шаг возможен, если разногласия между странами и дальше будут обостряться.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Южной Кореи Ли Чже Мен обвинил Украину в нарушении договоренностей о неразглашении информации о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР. В Сеуле объяснили, что огласка могла создать угрозы для самих военных и их родственников, а также иметь дипломатические последствия и последствия для безопасности.

Украинская сторона отрицала существование договоренности о конфиденциальности и подчеркивала, что сообщила только о факте передачи пленных, не раскрывая деталей операции.