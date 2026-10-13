"После 24.02.2022 мы живем совсем в другом мире": европейский производитель ракет сказал, что нужно для сдерживания России

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Все страны ЕС согласовали открытие новых кластеров в переговорах о вступлении Украины: что это означаетВсе страны ЕС согласовали открытие новых кластеров в переговорах о вступлении Украины: что это означаетУгроз в адрес Украины не было: США надеются, что соглашение о дизельном топливе смягчит позицию Москвы в отношении мирных переговоров – ReutersУгроз в адрес Украины не было: США надеются, что соглашение о дизельном топливе смягчит позицию Москвы в отношении мирных переговоров – ReutersВпервые увидела газовую плиту: россиянка из Сибири поделилась впечатлениями от жизни в оккупированном Донецке. ВидеоВпервые увидела газовую плиту: россиянка из Сибири поделилась впечатлениями от жизни в оккупированном Донецке. ВидеоНа Полтавщине нашли неразорвавшуюся боевую часть российского "Шахеда". ФотоНа Полтавщине нашли неразорвавшуюся боевую часть российского "Шахеда". ФотоКакие пенсии получают украинцыУкраинцам показали обновленные размеры пенсий: как изменилась суммаУмерла звезда сериала "Во все тяжкие": подозревают самоубийство. ФотоУмерла звезда сериала "Во все тяжкие": подозревают самоубийство. ФотоЗадержаны двое подозреваемых в поджоге станции Starlink в Польше: польские власти заявили о российском следеЗадержаны двое подозреваемых в поджоге станции Starlink в Польше: польские власти заявили о российском следеДональд Трамп"Путин больше заинтересован в заключении мира": Трамп заявил, что нарушения энергетического перемирия имели место с обеих сторон. ВидеоИллюстрация - вывеска IKEAМагазины станут убежищами и госпиталями: Дания готовит IKEA к войне с РоссиейФинляндия и РоссияФинляндия не планирует укреплять границу с РФ, пока не возникнет угроза нападения: как объясняют

"После 24.02.2022 мы живем совсем в другом мире": европейский производитель ракет сказал, что нужно для сдерживания России

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
icon 24
"После 24.02.2022 мы живем совсем в другом мире": европейский производитель ракет сказал, что нужно для сдерживания России
Генеральный директор MBDA Эрик Беранже

Генеральный директор европейского лидера в разработке ракет и ракетного оружия MBDA Эрик Беранже заявил, что страны Европы обладают промышленными возможностями и обычным вооружением, способным дополнять ядерное сдерживание агрессора. В то же время убедительность такой обороны зависит от готовности правительств наращивать производство и применять имеющиеся средства в случае угрозы.

Об этом Беранже сказал во время панельной дискуссии на тему европейских возможностей ядерного и конвенционного сдерживания на Варшавском форуме по безопасности. Его цитирует "Укринформ".

"Обычных высокоточных дальнобойных средств недостаточно, чтобы сдержать ядерную угрозу. Но они являются частью сдерживания, поскольку дополняют ядерный потенциал. Они дают странам, которым угрожают, возможность управлять эскалацией, реагировать ниже ядерного порога и не позволять противнику манипулировать этим порогом", – объяснил генеральный директор MBDA.

Читайте также
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 30,9 т.
"Россия не хочет соглашаться на энергетическое перемирие": Зеленский сообщил о шести ударах по украинским энергообъектам с начала суток
icon 30,9 т.
"Россия не хочет соглашаться на энергетическое перемирие": Зеленский сообщил о шести ударах по украинским энергообъектам с начала суток
Виталий ПортниковВиталий Портников
icon 10,0 т.
Путин придумал – Трамп озвучил? "Энергетическое перемирие" превращается в ловушку для Украины
icon 10,0 т.
Путин придумал – Трамп озвучил? "Энергетическое перемирие" превращается в ловушку для Украины
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 4,7 т.
Намерение России сломить Украину ударами по энергетике не сработает: командующий НАТО отметил боевой дух украинцев
icon 4,7 т.
Намерение России сломить Украину ударами по энергетике не сработает: командующий НАТО отметил боевой дух украинцев

Приводя примеры таких средств, он упомянул систему Thundart с дальностью до 150 км, крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow, а также морские крылатые ракеты, на основе которых MBDA разрабатывает наземный вариант с дальностью более 1000 км.

"Эти средства дополняют друг друга. Они позволяют реагировать ниже ядерного порога, сочетать массовые и высокотехнологичные системы и выбирать различные варианты ответа в зависимости от развития эскалации. Их мобильность повышает устойчивость наших сил и создает неопределенность для противника", – отметил Беранже.

В то же время, по его словам, сдерживание не ограничивается одной лишь способностью нанести удар. Оно требует разведки, защиты военных баз и территорий, а также промышленности, способной пополнять запасы вооружения в ходе длительного противостояния.

"Мы живем в совершенно ином мире, чем 24 февраля 2022 года. Изменилась европейская промышленность и все, что ее окружает: инвесторы, частный капитал, финансирование, государственные заказы. Произошло ускорение, и нынешние объемы производства уже нельзя сравнить с тогдашними", – сказал гендиректор MBDA.

Он подчеркнул, что одних производственных мощностей для сдерживания агрессора недостаточно. По словам Беранже, результативность зависит от того, видит ли противник решимость Европы.

"Если мы захотим действовать и использовать все свои возможности, мы способны это сделать. В Европе есть все, что нам нужно. Вопрос в воле и решимости – проявить их, задействовать нашу промышленность и наращивать наши возможности", – заявил он.

Беранже добавил, что на данный момент страны Европы по-разному подходят к укреплению обороны. Открытым остается и вопрос "европейской преференции" – то есть укреплять ли НАТО, развивая европейский оборонный потенциал, или просто увеличивать закупки за пределами Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия стремится не только установить контроль над Украиной, но и коренным образом изменить архитектуру безопасности в Европе, вернув свое влияние к тому уровню, который она имела до 1989 года. Москва не остановится на попытках доминировать в Украине, поэтому европейские государства не должны демонстрировать слабость перед российской агрессией.

Похожие темы
ВооружениеРоссийская военная угрозаУгроза ядерного удараРоссия - страна-агрессорядерное оружиеоружие
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться