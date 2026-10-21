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Алексей Копытько
Алексей Копытько

военный аналитик, экс-советник министра обороны Украины

Новости политики / Мнения
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Блог |

Подмигивает Киеву, угождает Путину: Лукашенко снова взялся за старую игру

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Источник: Пресс-служба президента РБ

Лукашенко внезапно защитил Украину от посягательств Трампа, заявив, что только народ Украины должен решать, кому в Украине быть президентом.

Лукашенко отпустил шуточку о принадлежности Брянской области…

И т.д.

Не стоит обольщаться.

Открываем цифры продажи белорусских нефтепродуктов в Россию – сплошные рекорды, начиная с июля.

Открываем карту пролета дронов на запад Украины: они крадутся вдоль границы с Беларусью.

Лукашенко – опытнейшее политическое животное. Он мастер вербального (хотя просится другое слово) ублажения впечатлительной публики.

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Главное для Лукашенко – чтобы Украина не разозлилась. И маятник нейтрального отношения к белорусам не качнулся в сторону испепеления Мозырского НПЗ. И остального по мелочи.

Сейчас Лукашенко и его ближний круг зарабатывают огромные деньги. Будут петлять любой ценой.

Ждем традиционных заявлений, что корни Лукашенко где-то на Черниговщине, и как он безответно любит украинцев. Хотя и по-прежнему готов показать, откуда готовилось нападение, чтобы Путин не ревновал.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Алексея Копытько
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