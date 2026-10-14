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Блог

Виталий Кличко
Виталий Кличко

Украинский боксер, мэр Киева

Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
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Блог |

Подготовка к зиме: все города "разгребают" проблемы, которые создало правительство

Подготовка к зиме: все города "разгребают" проблемы, которые создало правительство
Мэр Киева Виталий Кличко. Источник: Телеграм Виталия Кличко

Скажу как глава Ассоциации городов Украины. Кто-то там рассказывает, как подготовились другие города: мол, в отличие от Киева. Это неправда! И сегодня все громады в шоке. Все города разгребают проблемы, которые создало правительство, заморозив платежи.

Далее текст на языке оригинала.

Місцеве самоврядування в Україні намагаються знищити – і не тільки в Києві. Усуваючи голів громад за надуманими причинами. Висуваючи абсурдні звинувачення, залякуючи голів невеликих громад кримінальними справами.

Чому парламент не говорить про це?! Київ – серце держави, яку намагається знищити ворог. Але не менш страшні політикани всередині країни. Які її теж, фактично, нищать.

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Знаєте, Київ вистоїть! Спільними зусиллями тих, хто його любить, хто працює, хто захищає демократичне майбутнє України!

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Телеграм Виталия Кличко
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