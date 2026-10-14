Скажу как глава Ассоциации городов Украины. Кто-то там рассказывает, как подготовились другие города: мол, в отличие от Киева. Это неправда! И сегодня все громады в шоке. Все города разгребают проблемы, которые создало правительство, заморозив платежи.

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Далее текст на языке оригинала.

Місцеве самоврядування в Україні намагаються знищити – і не тільки в Києві. Усуваючи голів громад за надуманими причинами. Висуваючи абсурдні звинувачення, залякуючи голів невеликих громад кримінальними справами.

Чому парламент не говорить про це?! Київ – серце держави, яку намагається знищити ворог. Але не менш страшні політикани всередині країни. Які її теж, фактично, нищать.

Знаєте, Київ вистоїть! Спільними зусиллями тих, хто його любить, хто працює, хто захищає демократичне майбутнє України!

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