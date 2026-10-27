Первый за пределами США: в Польше откроют центр технического обслуживания зенитных ракет PAC-3

В Польше создадут первый за пределами США центр технического обслуживания зенитных ракет PAC-3, которые используют в системах противовоздушной обороны Patriot. Решение о размещении объекта приняло правительство США в сотрудничестве с американской оборонной компанией Lockheed Martin.

Видео дня

О выборе Польши сообщила заместитель министра национальной обороны страны Магдалена Собковяк-Чарнецкая. По ее словам, за право разместить центр соревновались четыре государства, а польское предложение получило наивысшую оценку еще на начальном этапе отбора.

Обслуживание ракет

Новый центр будет заниматься ремонтом, восстановлением, техническим обслуживанием и повторной сертификацией ракет-перехватчиков PAC-3. Он будет работать для стран НАТО, которые используют комплексы Patriot.

Ранее для проведения таких работ ракеты приходилось транспортировать в США. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что перевозка, обслуживание и последующая сертификация в отдельных случаях могли длиться до двух лет.

Создание центра в Европе должно сократить этот срок, поскольку обслуживание боеприпасов можно будет проводить без их отправки через Атлантику.

Стоимость и сроки

По данным Reuters, создание центра будет стоить около 1 млрд злотых, или 253 млн долларов. На ввод объекта в эксплуатацию потребуется примерно год или немного больше.

РЕКЛАМА

7 июля Польша, США, Германия, Нидерланды и Швеция подписали соглашение о создании европейского центра обслуживания ракет PAC-3. Документ заключили во время оборонно-промышленного форума на саммите НАТО в Анкаре.

В июле сообщалось, что Польша планирует сотрудничать с Украиной в сфере производства и сервисного обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot.

В том же месяце Варшава предложила США начать трехсторонний формат производства этих ракет с участием Украины.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщалось, что Сикорский объяснил, почему Польша не может передать Украине ракеты для Patriot.