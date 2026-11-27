С приходом Петера Мадяра в венгерское правительство у Киева появилась надежда, что отношения с Будапештом наконец изменятся. При Викторе Орбане они годами оставались напряженными. Венгерский премьер конфликтовал с Украиной из-за прав венгерской общины на Закарпатье, выступал против ее скорого вступления в ЕС, а в вопросах российской агрессии занимал позицию, близкую к кремлевской. От нового главы правительства ждали иного подхода. И первые месяцы его работы показали, что определенные изменения действительно есть, хотя до полного взаимопонимания еще далеко.

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24 ноября Мадяр приехал в Украину. Это первый визит венгерского премьера за 11 лет – в последний раз глава правительства Венгрии посещал нашу страну в 2015 году. Для Мадяра это также первая официальная поездка сюда на посту премьера. Ранее он уже бывал в Украине, но тогда еще был оппозиционным политиком.

В отношениях уже ощущается иная тональность. Мадяр открыто осуждает российскую агрессию, выражает поддержку украинцам и не избегает разговоров об ответственности Москвы за войну. При Орбане такие шаги трудно было представить. Но не стоит спешить с выводами: Мадяр не обещает безусловной поддержки Киеву. В частности, он заявил, что Венгрия не будет участвовать в финансировании кредита на 45 миллиардов евро для Украины.

На переговорах с Зеленским речь шла и об уступках с украинской стороны. По словам Мадяра, Киев пообещал восстановить права венгерской общины в сфере образования, расширить использование венгерского языка в медицине и сфере услуг, а также разрешить венгерскую национальную символику во время празднований. Для Будапешта это давнее требование, которым при Орбане не раз объясняли блокирование решений по Украине в ЕС. Поездка в Закарпатье дает возможность проверить, готов ли Будапешт перейти от слов к делу.

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Своими мыслями об этих и других вопросах в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Долгожданный визит нового премьер-министра Венгрии Мадяра в Украину состоялся. Уже есть определенные экономические договоренности, Будапешт не будет блокировать открытие переговорных кластеров с ЕС, а Украина взяла на себя обязательство урегулировать вопрос образовательных прав венгерского меньшинства. О чем свидетельствуют первые результаты визита?

– Если подойти к этому механически, количество обсужденных вопросов и позитивных решений действительно обнадеживает. Возьмем энергетический комплекс: поставки электроэнергии в Украину, использование наших газохранилищ для хранения венгерских ресурсов, поставки горюче-смазочных материалов. Позитивные сдвиги есть и в инфраструктуре, о которой при Орбане даже не осмеливались говорить. Речь идет о новых пунктах пропуска, строительстве автомобильных дорог и железнодорожных путей, налаживании активного, в том числе пассажирского, железнодорожного сообщения. Надеюсь, эти проекты будут реализовываться.

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Важен и гуманитарный блок. Остается вопрос квотного представительства в парламенте, который придется решать не только с венграми, но и с другими национальными меньшинствами. В Венгрии у них есть квоты как в местных общинах, так и в центральном парламенте: для этого создаются специальные национальные округа. Это общеевропейская практика, и если мы стремимся вступить в ЕС, такое решение придется принять. Ничего плохого в нем нет, его нужно было реализовать с самого начала.

– В то же время остается немало вопросов, в которых позиция Мадьяра пока не отличается от политики Орбана, в частности по поводу военной и финансовой помощи Украине и поддержки европейских решений. Насколько новый премьер-министр Венгрии действительно готов к перезагрузке отношений?

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– Что касается военной помощи, финансового участия, кредита на 45 или 90 миллиардов евро или следующего семилетнего бюджета ЕС, ситуация остается неизменной и в ближайшее время вряд ли изменится. Мадьяр представляет тот же правоконсервативный политический лагерь, в некоторой степени с популистским оттенком. Если сравнивать идеологию "Тисы" и "Фидеса", принципиальных различий немного. Поэтому электоральную нишу и идеологические основы он, очевидно, будет наследовать. Другой вопрос – сможет ли Мадьяр бороться с коррупцией и противостоять прежней системе.

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Восстановление экономических, торговых и гуманитарных отношений также будет происходить постепенно. За 16 лет правления Орбана было создано много взаимных мифов. Пока их не удастся развенчать, напряженность между Украиной и Венгрией будет сохраняться. Именно поэтому правительственным рабочим группам поручено обратить внимание на эти проблемы. Без этого существенного прорыва не будет. Однако я убежден, что решение о предоставлении помощи со временем созреет. Мадяр готов к сотрудничеству, в частности к взаимным инвестициям и совместным проектам в оборонно-промышленном комплексе. Это заметно даже при обсуждении экономических вопросов, вплоть до закупки кукурузы. В отличие от Польши, где порой заявляют, что им не нужны наша пшеница или кукуруза, венгры готовы покупать. Там, где есть взаимный интерес, Мадяр идет на диалог. Но ему нужно время. Он тормозит не обязательно из-за личного нежелания сотрудничать: проблемы накапливались более 15 лет.

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Есть еще одна особенность: Мадяр слишком самовлюблен, чтобы идти на откровенные шаги. Это нарциссическая фигура, в некоторой степени похожая на Трампа. Это ощущалось и во время диалога с президентом Украины, и в общении с европейскими лидерами. Поэтому нужно налаживать не только межгосударственные, но и личные отношения. Хотя с таким человеком это будет непросто.

– То есть можно зафиксировать, что при Мадьяре Венгрия меняет отношение к Украине, но нужны время и определенная трансформация восприятия сближения с Украиной в венгерском обществе. Насколько можно судить, сближение начнется с экономики, чтобы показать, что мы можем быть полезны друг другу.

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– Да, это очень важно. В договоренностях предусмотрено сотрудничество Закарпатья с Венгрией и реализация совместных программ, в частности в Мукачеве и Виноградове. Здесь есть над чем работать. Думаю, выбран правильный подход: восстанавливать системные отношения через экономику, бизнес и торговлю. А уже потом можно будет говорить об оборонно-промышленном комплексе и других масштабных проектах.

– Что касается мифов и проблем венгерского национального меньшинства в Закарпатье: действительно ли здесь произошли сдвиги? Ведь Украина сделала немало уступок и шагов, в частности на официальном и законодательном уровнях. Но до последнего времени этого постоянно оказывалось недостаточно для венгерской стороны. Есть ли основания надеяться, что теперь проблему удастся решить в ближайшее время и она больше не будет препятствовать двусторонним отношениям?

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– Принципиально полностью решить эту проблему невозможно. Объясню почему. Есть районы и населенные пункты, где, кроме венгерского, практически не услышишь другого языка. Для изучения и преподавания украинского нужны серьезные организационные шаги. Во многих населенных пунктах нет даже учителя украинского языка для начальных классов. Поэтому вопрос заключается не столько в законодательном урегулировании, сколько в организации самого процесса.

То, что на зданиях местных советов рядом с украинским флагом вывешивают венгерский, я не считаю чем-то плохим. Во многих странах национальные меньшинства используют свои флаги рядом с государственным. Это нормальная практика, которая сама по себе не должна становиться предметом политических споров. Вместе с тем в сфере образования нужен системный подход к подготовке педагогических кадров. Речь идет не только об учителях школ, но и о преподавателях университетов, которые могли бы преподавать на украинском и при этом в совершенстве владеть венгерским. Украинские законы во многом носят декларативный характер. Их реализация зависит не только от решений Кабинета министров, но и от ведомственных нормативных актов Министерства образования. Поэтому формальных законодательных уступок недостаточно – необходимо обеспечить их практическое выполнение.

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Я бы не сводил эту проблему исключительно к ответственности Украины. Здесь есть вопросы, которые объективно существуют, а есть мифы и политические спекуляции, накапливавшиеся годами. Во времена Орбана они стали частью венгерского политического дискурса. Поэтому изменение риторики нового правительства важно, но само по себе не устраняет эти проблемы. Нужна тщательная работа в каждой общине, согласование законодательства и подзаконных актов, подготовка учителей и создание условий для реального изучения украинского языка. И здесь правы обе стороны – украинская и венгерская. Рабочие группы должны подробно рассмотреть проблемы и подготовить соответствующие решения. Речь идет не только о венграх, но и о других национальных меньшинствах, в частности о румынах в Черновицкой области. Поэтому я не ожидаю, что этот вопрос удастся окончательно закрыть в ближайшее время. Но нынешние договоренности и готовность действовать на основе общеевропейских подходов создают возможность постепенно его урегулировать. Обе стороны должны двигаться навстречу друг другу. Именно практическое выполнение договоренностей, а не очередные политические заявления, покажет, удастся ли устранить эту проблему как постоянный источник напряженности в двусторонних отношениях.

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– То есть проблема заключается не только в законодательстве, но и в практической реализации прав национального меньшинства? Какие конкретные шаги необходимо предпринять, чтобы эти права действительно обеспечивались?

– Приведу пример. Для преподавания на национальном языке предусмотрена соответствующая наполняемость классов – 24–26 учеников. Если такого количества нет, класс не формируется. Все эти вопросы нужно прорабатывать с учетом реальной ситуации. Нужны учителя, но одновременно необходимо организовать образовательный процесс или изменить нормативные акты, чтобы обеспечить право на обучение. Закон вроде бы это позволяет, однако подзаконные акты Министерства образования содержат технологические требования, которых в самом законе нет. В результате право формально существует, но на практике не реализуется. Причина проста: планируется педагогическая нагрузка. Нет укомплектованного класса – нет нагрузки на учителя, нет нагрузки – нет финансирования. И на этом все останавливается.

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Я так подробно объясняю эти механизмы, потому что далеко не все можно решить изменениями в закон. Нужна тщательная, почти педантичная работа в каждой общине. И здесь правы обе стороны – украинская и венгерская. Рабочим группам необходимо рассмотреть проблемы и подготовить соответствующие решения. Нужны также специальные нормативные акты, касающиеся национальных меньшинств. Речь идет не только о венграх, но и, например, о румынах в Черновицкой области. Поэтому нынешние договоренности и понимание необходимости действовать в соответствии с общеевропейскими нормативными подходами важны. Обе стороны должны идти навстречу друг другу, меняя как законы, так и подзаконные акты.

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– Не создаст ли это для Украины дополнительных проблем?

– Если украинское государство будет выполнять свою часть обязательств, прежде всего обеспечивать необходимое финансирование, я не вижу здесь принципиальных проблем. Речь не только о подготовке учителей, но и о создании условий для их работы, обеспечении жильем и других организационных вопросах. Венгры готовы выполнять свою часть и финансировать соответствующие гуманитарные проекты. Примером является украинско-венгерская школа в Будапеште, которая функционирует независимо от того, кто находится у власти. Важно, чтобы украинское государство также выполняло свои обязательства перед гражданами, которые живут в этих общинах.

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Проблема в том, что государство часто не способно обеспечить даже собственную составляющую, в частности из-за нехватки финансирования. Поэтому часть этих потребностей покрывают венгры или румыны. В результате возникает ситуация, когда представители национальных меньшинств оказываются в неконкурентном положении, в частности при трудоустройстве в государственном аппарате. Человек хотел бы работать, но не владеет украинским языком на должном уровне. Такие проблемы могут возникать и во время местных выборов, когда кандидаты на должности городских или поселковых голов недостаточно владеют государственным языком. Поэтому еще раз подчеркиваю: сначала государство должно выполнить собственные обязательства, и только потом переходить к другим вопросам.

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– Что касается европейской интеграции: Мадьяр пообещал не блокировать открытие двух переговорных кластеров. Это тактическое решение, необходимый жест во время визита в Украину или от Венгрии все же стоит ожидать препятствий на пути нашего вступления в ЕС?

– Здесь есть проблема, которая непосредственно не касается Украины, но влияет на отношения между Будапештом и Киевом. Речь идет о замороженных европейских средствах, которые были заблокированы еще во времена Орбана из-за нарушений общеевропейских законов, принципов и решений. Как только возникают задержки с размораживанием этих средств, венгерский парламент предпринимает определенные шаги, а Европа требует большего, Будапешт сразу вспоминает об Украине и начинает блокировать переговорные кластеры.

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– То есть использует Украину как инструмент давления?

– Да, абсолютно верно. Это, по сути, шантаж со стороны третьих лиц. В прошлый раз с украинской стороны мы вообще не понимали, при чем тут Украина и какое мы имеем отношение к этим проблемам. Сейчас осталось около 12 миллиардов евро, которые находятся в частично заблокированном состоянии, и еще примерно 4 миллиарда, которые заморожены окончательно. Причина последней блокировки – в частности, позиция Венгрии по отдельным ценностным вопросам. Я не случайно подчеркиваю, что это правоконсервативная политическая сила. Ожидать, что Венгрия быстро приведет законодательство в соответствие с европейскими требованиями в отношении ЛГБТ, не приходится. А это означает, что эти 4 миллиарда останутся замороженными. И рано или поздно мы снова столкнемся с этой проблемой.

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Сейчас ситуация несколько сдвинулась с места: суды выводят из-под прямого управления, средства массовой информации освобождают от тотального государственного влияния, и Европа начала снимать часть ограничений на средства. Но далее будут возникать вопросы, на которых Мадьяр может остановиться, поскольку они противоречат его собственному ценностному выбору. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Однако рассчитывать на то, что в дальнейшем все будет безоблачно, очень сложно.

– Господин Роман, хочу отдельно спросить о внутренних изменениях в Венгрии. Сейчас появляется все больше антикоррупционных расследований. Насколько они способны изменить систему, которую Орбан выстраивал годами? Ведь он ушел, но его сторонники остались, особенно на местах.

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– Что касается уголовных дел, процесс продвигается медленнее, чем ползет черепаха. Европейские антикоррупционные структуры представили более 40 дел, связанных с хищением средств национального бюджета и финансов Европейского Союза. В 15 из этих дел фигурирует зять Орбана. Меня прежде всего интересует именно это направление – хищение европейских средств. Речь идет о зяте Орбана и одиннадцати его близких друзьях, в частности о тех, с кем он знаком еще со времен университета. Уровень доказательной базы по этим делам, согласно имеющейся информации, очень высок. Напомню, что европейскую прокуратуру возглавляет бывший прокурор из Румынии, известная своей борьбой с коррупцией. Она неоднократно заявляла, что Венгрия по непонятным причинам не передает эти дела в суд. Расследования на европейском уровне фактически завершены, осталось передать материалы в местную прокуратуру для дальнейшего рассмотрения. Но этот процесс тормозится, и причины пока непонятны.

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То, что сейчас происходит в делах, касающихся руководства Центрального банка, министра инфраструктуры или Арона Орбана, – лишь незначительная часть проблемы. Когда говорят о миллионах, найденных в лесу, конюшнях или хозяйственных помещениях, это совсем иной масштаб по сравнению с тем, о чем идет речь в основных делах. Там счет идет на миллиарды евро. Эти средства Европейский Союз выделял на развитие Венгрии, но их разворовало окружение Орбана. Согласно приведенным данным, две трети государственных тендеров выигрывали компании, связанные с этими одиннадцатью людьми, которые годами оставались приближенными к нему. Пока остается надеяться на результат. Лишь в сентябре было завершено формирование специального подразделения, которое занимается возвратом активов и расследованием фактов коррупции, хищения государственного имущества и средств Европейского Союза, инвестированных в Венгрию.

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Это еще один важный критерий, по которому Европа будет оценивать новую венгерскую власть. Позиция Брюсселя понятна: если Венгрия не будет продвигаться в расследовании коррупционных преступлений, европейские средства не разморозят. А Будапешт, в свою очередь, может снова использовать блокирование европейского движения Украины как инструмент давления. Поэтому ситуация остается неопределенной, и быстрого решения проблемы ожидать не стоит.

– За годы правления Орбана Россия получила значительное экономическое влияние в Венгрии: энергетика, газовая и атомная сферы. Есть вопросы и к сотрудничеству спецслужб. Насколько Мадьяр готов вытеснять российское влияние и сможет ли он это сделать?

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– За 16 лет правления Виктора Орбана Венгрия настолько привязала свою энергетику к России, что эта зависимость теперь стала одной из главных проблем нового правительства. Цифры это хорошо показывают. По данным Европейской комиссии, в 2026 году более 90% импортируемой Венгрией нефти поступало из России. Доля российского газа составляла около 75% импорта. По оценкам Еврокомиссии, российские энергоносители обеспечивали примерно 2,1% венгерского ВВП. Еврокомиссия называет Венгрию второй в ЕС после Словакии по совокупной зависимости от российского ископаемого топлива.

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Что касается шпионского влияния, то и здесь нужно понимать, что проникновение очень серьезное. Тот же Аарон Орбан – агент, его девушка – известная агентка. Через нее он, в частности, занимался торговлей людьми. Это организованная контрабанда людьми, просто кошмар. Сам Орбан был завербован еще студентом. В 2010 году на Санкт-Петербургском экономическом форуме его расконсервировали как агента. Все это давно обнародовано и описано. Факты известны: семья Орбанов всю жизнь сотрудничала с КГБ-ФСБ.

Когда Орбана впервые избрали в парламент Венгрии, он возглавил комиссию по расследованию преступлений во время Венгерского восстания 1956 года. Уже тогда было понятно, что он агент, поскольку тормозил расследование. Более того, благодаря ему оклеветали Имре Надя, одного из лидеров восстания, и многих других его участников. Он выполнял задания КГБ-ФСБ, в частности в начале своей политической карьеры. Поэтому очевидно, что влияние в таких странах, как Венгрия, Словакия, Чехия, имеет ключевое значение. Все прекрасно знали, что Прага была центром западной резидентуры, центром ее оперативного управления. Туда сходились все концы. Стоит вспомнить, что через этот центр прошли первая жена Трампа, Орбан, Фицо. После Бархатных революций открылись списки всех этих агентов.

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– То есть Мадьяр готов изменить ситуацию в Венгрии?

– Да, по крайней мере он пытается это сделать. Однако вы совершенно правильно поднимаете вопрос: нам неизвестно, где еще остались законсервированные агенты, кто они и когда их расконсервируют. Сегодня нам трудно это сказать. Здесь нужна определенная смена поколений, чтобы можно было реально и масштабно что-то изменить.

– Если подытожить, процесс перезагрузки между Украиной и Венгрией все же начался. Какие шаги будут способствовать ему, а какие могут затормозить или даже остановить?

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– Важно, чтобы был контакт между Мадяром и Зеленским, между Мадяром и премьер-министром Украины, кто бы им ни был. Это первое. Необходимо системное сотрудничество между министерствами и межпарламентское взаимодействие. Но все это еще долго придется налаживать. Я хорошо помню свои встречи с коллегами из Венгрии. Раньше у нас были совсем другие отношения: мы могли обмениваться мнениями, звонить, задавать вопросы.

– Более человечные, близкие...

– Абсолютно правильно. Появление Орбана все это разрушило. Теперь нужно время, чтобы восстановить отношения. Я хорошо помню, как мы изучали опыт перехода министерств чрезвычайных ситуаций в постсоветских европейских государствах к европейским стандартам во время вступления в НАТО и ЕС. Ведь с одной стороны оставалась пуповина, связывавшая с бывшим постсоветским пространством, а с другой – появлялись европейские партнеры. Помню, мы осматривали парк техники: стоят "Фиаты", "Мерседесы" и "УАЗ-469". Я спрашиваю: откуда здесь этот автомобиль? Отвечают: осталось немало. Не выбрасывать же их. А как же запасные части? Пока есть что разбирать, будем собирать и поддерживать их в рабочем состоянии. А когда уже не из чего будет – отправим на металлолом. То есть обсуждали даже такие вещи: как с этим быть, позволяют ли европейские стандарты использовать такую технику, в частности с технологической точки зрения. Сейчас все это нужно строить заново. Поэтому еще раз подчеркну: многое будет зависеть также от человеческих отношений с обеих сторон.