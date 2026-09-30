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От декларации к действию: Порошенко в ПАСЕ призвал к созданию трибунала над Кремлем и выплате справедливой компенсации Украине

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Time to read5 мин
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От декларации к действию: Порошенко в ПАСЕ призвал к созданию трибунала над Кремлем и выплате справедливой компенсации Украине
Выступление Петра Порошенко в ПАСЕ
Источник: eurosolidarity.org

Петр Порошенко во время встречи с Группой Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы призвал союзников к справедливому трибуналу над агрессором, освобождению пленников Кремля и справедливым компенсациям Украине.

"Я искренне хочу выразить солидарность с жертвами преследований — гражданскими лицами и военнопленными, которые находятся в плену уже более пяти лет. Некоторым из них уже под 90 лет. И несмотря на обещания российских властей немедленно освободить пожилых заключённых и стариков, пострадавших от преследований, мы не видим абсолютно никакого прогресса. В этой ситуации это является просто очевидным доказательством: не верьте Путину", — сказал Порошенко.

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Он также отметил, что стратегия России в последние недели изменилась, и враг непрерывно терроризирует гражданское население в городах и селах.

"Если раньше Киев был относительно мирным городом, то теперь он находится в зоне боевых действий. И мы должны понимать: если Путин способен делать это в центре Украины, на западе Украины, то уже в следующий момент он сможет сделать это в Европе. Именно поэтому мы боремся за Европу, а не только за себя", — подчеркнул Петр Порошенко.

"Чем больше вы поддерживаете Украину, тем слабее будет Россия. Чем больше санкций вы вводите, тем слабее будет Россия. Чем более эффективные средства и оружие вы предоставляете Украине, тем быстрее закончится эта война. Поэтому более сильная Украина – это более сильная Европа", – убежден лидер "Евросолидарности".

Он также отметил, что у Европы до сих пор нет достаточного количества вооружения, чтобы защитить свою землю.

"Именно поэтому эффективное сотрудничество в военно-промышленном комплексе — а некоторые страны уже имеют отличный опыт в этом, например, Литва, Швеция, Дания, — чрезвычайно важно. Однако некоторые страны не столь ответственно относятся к этому сотрудничеству. Каждая копейка, которую вы вкладываете в украинскую оборонную промышленность, — это не благотворительность, это инвестиция в вашу собственную безопасность. Передовые инновации и боевой опыт в сочетании с европейскими промышленными мощностями и американскими технологиями, несомненно, способны приблизить конец войны", – считает Порошенко.

"Пожалуйста, обратитесь к своим национальным парламентам и политической семье ЕНП, чтобы добиваться более сильной военной поддержки. Прежде всего – ПВО, дальнобойные ракетные технологии и быстрое наращивание европейского оборонного производства", – призвал Петр Порошенко.

"В то же время хочу подчеркнуть: не может быть прочного мира без справедливости и привлечения к ответственности. Я решительно приветствую вашу инициативу о создании специального трибунала по преступлению агрессии. Это исторический шаг. Теперь мы должны гарантировать, что он станет полноценно функционирующим органом, а не просто декларацией. Это то, что нам действительно нужно. И компенсационный механизм должен перейти от документирования убытков к реальным выплатам. Это особенно актуально в ходе процесса, который сейчас обсуждается, — имплементации решений Европейского суда по правам человека в отношении России, включая эти дела и выплату компенсаций. А Группа ЕНП по-прежнему остается движущей политической силой", — отметил Петр Порошенко.

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