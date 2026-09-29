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Перемирия в Черном море не будет: Россия отклонила все предложения о прекращении огня

София Закревская
София Закревская
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icon 5,4 т.
Перемирия в Черном море не будет: Россия отклонила все предложения о прекращении огня
Атака РФ на гражданское судно в акватории Черного моря
Источник: Одесская ОВА

Украина не видит никаких позитивных признаков того, что в ближайшие месяцы может быть заключено перемирие по экспорту зерна через Черное море. Страна-агрессор Россия отклонила все предложения партнеров Киева.

Об этом агентству Bloomberg сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Страны, содействующие переговорам о перемирии в Черном море, сообщили Украине, что "были испробованы все возможные раунды переговоров, но пока никаких результатов" достигнуто не было.

Атаки в этом регионе резко ограничили возможности Украины экспортировать продукцию, чрезвычайно важную для мировых поставок.

"К сожалению, трудно представить какое-либо возможное решение этого вопроса в ближайшие месяцы. Мы должны реально готовиться к тому, что ситуация будет оставаться такой же критической, как и сейчас", – сказал Высоцкий в Брюсселе.

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Перемирия в Черном море не будет: Россия отклонила все предложения о прекращении огня

Тарас Висоцький

Источник: Omar Havana/Bloomberg

Позже он должен был проинформировать своих коллег из Европейского Союза о текущей ситуации.

Что предшествовало

Россия и Украина, на которые приходится более четверти мировых поставок пшеницы, с июля усилили атаки на портовые объекты друг друга, что привело к перебоям в поставках урожая и росту цен на зерно.

В этом месяце цены несколько снизились благодаря перспективе переговоров об обеспечении экспорта зерна на условиях ограниченного перемирия или моратория на удары. Турция была одной из стран, заявивших, что пытаются восстановить зерновой коридор для обеспечения такого экспорта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на прошлой неделе, что получил "позитивный" ответ от президента Украины Владимира Зеленского относительно усилий по восстановлению зернового коридора через Черное море.

Украина настаивает на деэскалации конфликта, в частности на возобновлении морских перевозок через Черное море. Тем временем диктатор Владимир Путин в пятницу заявил, что эти предложения остаются на столе переговоров, но намекнул, что они являются следствием ударов России в ответ на действия Украины. Он добавил, что РФ будет решать, как реагировать, "исходя из своих собственных интересов".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал три возможных варианта перемирия – энергетическое, зерновое и на море. Глава государства уже обсуждал это с лидерами Египта, Турции, ОАЭ и Индии, которые также заинтересованы в перемирии.

Он отмечал, что некоторые государства уже направляли Киеву свои предложения в письменной форме, однако окончательного ответа после контактов с Россией Украина на тот момент не получила.

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