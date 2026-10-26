Победители выборов в Сербии хотят прекратить экспорт оружия, которое попадает в Украину: первые заявления "Студенческого списка"

"Студенческий список", который, согласно опубликованным результатам парламентских выборов в Сербии, опережает политическую силу бывшего президента Сербии Александара Вучича, обозначил ключевые направления будущей политики. Среди заявленных намерений – прекратить экспорт сербского оружия в зоны боевых действий, в частности через западных посредников, которые передают его Украине.

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Об этом сообщает Reuters. Представители движения заявили, что будущее правительство должно прекратить весь экспорт оружия из Сербии в зоны боевых действий.

Речь также идет о поставках через западных посредников, которые впоследствии передают вооружение Украине.

В то же время "Студенческий список" не планирует присоединяться к Европейскому союзу в введении санкций против Москвы из-за ее войны против Украины. В движении подчеркивают, что зависимость Сербии от российских энергоресурсов – прежде всего экономическая проблема, а не свидетельство геополитического выбора.

Сербия продолжает зависеть от российского газа, а будущему правительству также предстоит решить вопрос об американских санкциях в отношении нефтяной компании NIS, которая управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом страны. Важным фактором остается запланированная продажа российской доли в компании венгерской MOL.

Косово и европейская интеграция

Отдельным сложным вопросом для нового политического руководства станет Косово, провозгласившее независимость от Сербии в 2008 году. "Студенческий список" считает эту территорию неотъемлемой частью Сербии и выступает за ее возвращение дипломатическими и мирными средствами.

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Движение также стремится остановить отъезд сербского населения с севера Косова и усилить работу учреждений, которые финансирует Белград, в частности в сферах образования и здравоохранения. В то же время его представители отвергают прежние договоренности с властями Приштины по вопросам энергетики, автомобильных номеров и использования сербского динара.

Позиция по Косово может осложнить вступление Сербии в Евросоюз, поскольку нормализация отношений с Приштиной является одним из важных условий европейской интеграции. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС поддерживать реформы в Сербии, в частности в сферах верховенства права и свободы СМИ.

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Какие изменения обещают в борьбе с коррупцией

Антикоррупционная программа движения предусматривает реформирование правоохранительных органов. В частности, предлагается создать независимое подразделение полиции, подотчетное прокурорам, а не Министерству внутренних дел, и отстранить от службы правоохранителей, связанных с организованной преступностью или жестким подавлением протестов.

Также "Студентский список" выступает за запрет назначения политических союзников на руководящие должности в государственных компаниях. Вместо этого отбор сотрудников должен проходить прозрачно, на основе профессиональных качеств.

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Среди других предложений – усиление контроля за происхождением состояния должностных лиц, возвращение незаконно нажитого имущества в государственный бюджет и запрет занимать государственные должности для лиц, осужденных за соответствующие преступления. Движение также хочет обеспечить общественный контроль за крупными инфраструктурными контрактами.

Вучич, его Сербская прогрессивная партия и представители власти ранее отрицали обвинения в коррупции и репрессиях.

Экономические обещания и социальные перемены

Экономическая программа движения предусматривает снижение зависимости от государственных инфраструктурных проектов и дешевой рабочей силы. Вместо этого приоритетами должны стать защита внутреннего рынка и трудовых прав.

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Представители "Студенческого списка" также обещают бороться с монополиями в розничной торговле, чтобы снизить цены на продукты. Они предлагают пересмотреть налоговую систему: повысить налоги для состоятельных граждан и снизить их для людей с более низкими доходами.

Среди социальных инициатив – доступное жилье для молодых семей, учителей и медицинских работников, бесплатные школьные учебники и более дешевые лекарства при государственной поддержке. Отдельное направление – сокращение максимально разрешенной продолжительности временной занятости, что должно усилить защиту работников.

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По прогнозу Международного валютного фонда, экономика Сербии может вырасти на 3% в 2026 году и на 4% в 2027-м. В то же время в сентябре инфляция в стране составила 4,1% против 2,2% в августе.

Таким образом, перед представителями "Студенческого списка" стоит задача провести внутренние реформы, не обострив отношения с западными партнерами и Россией. В то же время конкретные решения в области внешней политики, энергетики и Косово определят, насколько их предвыборные обещания удастся воплотить на практике.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в воскресенье, 25 октября, в Сербии состоялись досрочные парламентские выборы, которые могут стать самыми непредсказуемыми за последние 14 лет. Главное противостояние разворачивается между Сербской прогрессивной партией популистского лидера Александра Вучича и студенческим движением, которое почти 2 года возглавляет протесты против власти.