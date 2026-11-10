Переговоры в Абу-Даби стартуют 10 ноября: состав делегаций, ключевые вопросы и есть ли шансы на прорыв

Мирные переговоры с участием Украины, США и России состоятся в ОАЭ 10-11 ноября. Делегацию от Украины возглавил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

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Ключевыми вопросами станут гарантии безопасности, прекращение огня и шаги для завершения войны. Что известно о переговорах, кто вошел в состав делегаций и каковы ожидания от трехсторонней встречи, рассказал OBOZ.UA.

Начаться трехсторонние переговоры должны в 09:50 по киевскому времени, сообщили российские СМИ.

Кто входит в состав украинской делегации

В состав украинской переговорной группы вошли:

глава СВР Рустем Умеров

руководитель Офиса президента Кирилл Буданов ;

; глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;

первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица;

бывший начальник Генштаба Андрей Гнатов;

заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Скибицкий и Гнатов будут координировать военное направление диалога.

Кто будет присутствовать от Европы

На переговорах будут присутствовать представители Европейской комиссии, Европейского совета, Германии, Франции и Великобритании на уровне советников по вопросам безопасности, а также руководитель аппарата генсека НАТО. В частности, в Абу-Даби ожидают прибытия руководителя кабинета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорна Зайберта и главного советника президента Европейского совета Антониу Кошты по внешней политике Анны-Марии Бури.

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От Германии, Франции и Великобритании будут присутствовать советники по вопросам национальной безопасности.

Германию будет представлять советник федерального канцлера Фридриха Мерца по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер, Великобританию – советник британского премьера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, а Францию – дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн.

Кто в составе российской делегации

Делегацию от России вновь возглавил помощник российского диктатора Владимир Мединский, сообщили российские СМИ. Также в ее состав вошли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.

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Кроме того, в экспертную группу от российской стороны включены заместитель начальника оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский, руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.

Какие ожидания от переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины и всей Европы – ключевая тема переговоров об окончании войны, которые состоятся в Абу-Даби.

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"Вот в чем дело. Все время, пока мы обсуждаем российско-украинскую войну, постоянно поднимается один вопрос – необходимость предоставления гарантий безопасности. Какой будет послевоенная система безопасности Украины… и всего европейского континента? Это одна из ключевых тем, которая неоднократно поднималась во время каждого разговора, когда обсуждались переговоры", – сказал он.

Давид Архамия сказал изданию DW, что украинская сторона ничего не ждет от первого раунда переговоров в Абу-Даби, однако есть ожидания от второго.

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"В переговорах был длительный перерыв. Если говорить о внутренней ситуации, само возобновление трехсторонних переговоров – это уже достижение. Поэтому от первых переговоров ожидания минимальны, а от второго раунда мы уже кое-чего ожидаем", – сказал Архамия. Также он добавил, что США пытаются "действовать симметрично" и не выступают на чьей-либо стороне.

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер отметил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить войну России против Украины.

"Мы прилагаем значительные усилия, чтобы найти переговорное решение, которое обеспечит прочный мир и создаст условия для суверенной, безопасной и процветающей Украины в более стабильной среде безопасности Европы", – написал он в соцсети Х.

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Спецпредставитель Трампа также назвал приоритеты переговоров:

прекращение боевых действий,

разработка надежных послевоенных гарантий безопасности и договоренностей, которые снизят риск возобновления конфликта,

подготовка всеобъемлющего экономического плана и плана процветания для Украины,

продвижение гуманитарных мер для облегчения страданий и решения человеческих последствий этой войны.

Кроме того, Кушнер анонсировал перед началом трехсторонних переговоров встречу с партнерами из Украины, ЕС, НАТО, Германии, Франции, Соединенного Королевства, Италии. Цель встречи – продолжить тесные консультации и координацию по вопросам европейской безопасности и послевоенного будущего Украины.

Кушнер также напомнил, что важной частью переговоров является вопрос о том, что будет после войны. По его мнению, существующие европейские соглашения и институты в сфере безопасности дают важную основу для этой работы.

Ранее OBOZ.UA публиковал интервью с главой Центра развития государственной стратегии и публичной политики Ильей Котовым о главных интригах переговоров в Абу-Даби.