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Переговорная группа Украины отправилась в США: Буданов подчеркнул, что "мир не достигается громкими заявлениями"

Надежда Данищук
Надежда Данищук
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icon 1,7 т.
Переговорная группа Украины отправилась в США: Буданов подчеркнул, что "мир не достигается громкими заявлениями"
Буданов вместе с украинской переговорной группой отправился в США. Источник: Getty Images

Переговорная группа Украины отправилась в США, где 9–10 октября запланированы важные встречи с американской и европейской сторонами. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов, вошедший в состав переговорщиков, подчеркнул, что Украина продолжает работать над усилением дипломатии для достижения устойчивого и справедливого мира.

Об этом Буданов написал в Telegram. Он подчеркнул, что украинцам важно оставаться сплоченными.

Мир не достигается громкими заявлениями

По словам Кирилла Буданова, во время поездки состоится ряд важных встреч, однако о некоторых деталях пока говорить нельзя.

"Не обо всём можно говорить, но мы должны оставаться мудрыми, сплочёнными и поддерживать свою армию", — отметил глава ОП.

Он добавил, что украинская делегация продолжает работать над дипломатическими шагами, которые должны приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины.

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"Мир не достигается громкими заявлениями — это тяжелая совместная работа", — подчеркнул глава Офиса Президента.

Кто вошел в состав украинской переговорной группы

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что в состав украинской переговорной группы вошли председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица.

По словам Зеленского, переговоры в США должны продлиться два дня – 9 и 10 октября.

К украинской и американской переговорным группамтакже должны присоединиться европейские партнеры.

По словам Зеленского, в ходе переговоров украинская делегация вместе с европейскими партнерами должна обсудить детали "предоставления финансовой помощи", а также укрепления противовоздушной обороны Украины.

Возвращение украинской переговорной группы из США в Киев ожидается утром 12 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-агрессор Россия не собирается возобновлять мирные переговоры с Украинойпри посредничестве США. В Москве утверждают, что это якобы вина украинской стороны – мол, именно Киев "прервал" диалог, который велся ранее. С этой циничной ложью выступил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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