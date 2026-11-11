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Вадим Денисенко
Вадим Денисенко

Народний депутат України

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Новости политики / Мнения
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3,1 т.
Блог |

Переговоры в Абу-Даби закончились ничем. Треугольник США-Россия-Украина нужно оставить для одной цели

Переговоры в Абу-Даби закончились ничем. Треугольник США-Россия-Украина нужно оставить для одной цели
Переговоры в Абу-Даби. Источник: Reuters

Как и следовало ожидать, переговоры в Абу-Даби закончились ничем.

Далее текст на языке оригинала.

Я багато місяців підряд говорю, що в переговорному трикутнику США-Росія-Україна ми в абсолютному глухому куті. Цей трикутник треба залишити тільки для одного – для обміну полоненими. Як казав мені один із наших дипломатів часів Порошенка: єдина поступка на яку їде Путін – це обмін полоненими. Нічого не змінилося.

Повторюся ще з одним твердженням. Головні переговори зараз – це переговори Росія – ЄС по зняттю санкцій. Точніше, зараз Путін очікує, що після виборів у Франції, наступить розвал фінансової коаліції на підтримку України, а він за цей час знищить левову частку нашої інфраструктури. А потім можна і приступити до реальних переговорів.

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Я стомився вже про це говорити, але нам потрібно думати над зміною формату переговорів. Але цього ніхто не хоче робити. Навіть подумати в цю сторону ніхто не хоче.

Коли ви сьогодні читатимете про те, що в Абу-Дабі досягнуто прогрес – це міф. На жаль.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Вадима Денисенко
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