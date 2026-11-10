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Вадим Денисенко
Вадим Денисенко

Народний депутат України

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Новости политики / Мнения
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Переговоры в Абу-Даби интересны только одним, или О "мирном плане" Путина

Переговоры в Абу-Даби интересны только одним, или О "мирном плане" Путина
Переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах. Источник: Рустем Умеров

Переговоры в Абу-Даби. Две "дилеммы" "мирного плана" Путина

1. Главные переговоры, которые идут сейчас, – это не переговоры с Украиной. Главные переговоры – это переговоры с ЕС о снятии санкций. Повышение уровня делегации со стороны россиян – это не про Украину, это прежде всего про ЕС и снятие санкций.

Далее текст на языке оригинала.

2. Переговори з Україною зводяться до: а) Донбас; б) безблоковість; в) допуск російських партій; г) російська церква і мова; д) обмеження виробництва певних типів зброї. Ключові питання – Донбас і зброя. Але в логіці Путіна: якщо ЄС не погодиться на зняття санкцій немає сенсу про щось домовлятися з Україною. Якщо погодиться – саме ЄС дотисне Україну через проблеми з фінансами.

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3. Трамп і США важливі перш за все для тиску на ЄС, адже саме США можуть гарантувати безпеку Європі. І це те, про що європейці говорили з американцями в Брюселі минулого тижня. І те, про що вони говоритимуть протягом наступних місяців.

4. Чи є тут якась субʼєктна позиція України? Поки так, бо ЄС все ж дотримується певних ціннісних моментів. Але наша позиція: Росію треба ізолювати зазнає дуже серйозної ерозії. Це дуже чітко видно по спорту, де 2026! рік став зламним. Розмови, фінів норвежців і, головне, німців з росіянами, стають визначальними для тих змін, які, з великою долею імовірності, настануть в 2027 році. І нам треба готуватися до цих змін, а не пробувати жити в логіці 2022 року. Тим більше, що поки ніяких зрад нема.

5. Переговори в Абу Дабі будуть цікавими тільки одним: чи готові будуть американці почати змінювати свою позицію, яку Трамп закріпив в Анкориджі. Тоді Путін досяг найголовнішого: можна вести переговори, продовжуючи війну. Хоча, все підказує, що цього не буде. А тому варто дивитися перш за все за тим, як змінюється чи не змінюється позиція ЄС.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Вадима Денисенко
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