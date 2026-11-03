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Переговоры Украины и России при посредничестве США: Уиткофф назвал даты и темы встречи

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
810
Переговоры Украины и России при посредничестве США: Уиткофф назвал даты и темы встречи
Стив Уиткофф

Специальный посланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что переговоры на уровне рабочих групп между Украиной и Россией состоятся 10-11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби. Соединенные Штаты Америки выступят посредником, содействуя реализации миссии Дональда Трампа по прекращению войны.

Об этом Уиткофф написал в соцсети Х. По его словам, обсуждения будут сосредоточены на послевоенных договоренностях по вопросам безопасности, деэскалации, гуманитарных мерах и следующих шагах на пути к миру.

Также на этой неделе американские переговорщики встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины, послевоенную архитектуру безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления нашей страны.

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"Мы надеемся развить успехи, достигнутые в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, на пути к всеобъемлющему и устойчивому мирному соглашению, которое обеспечит долгосрочную безопасность для будущих поколений", – отметил Уиткофф.

Переговоры Украины и России при посредничестве США: Уиткофф назвал даты и темы встречи

Скриншот поста Стива Уиткоффа в Х

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне "серьезно настроены" на встречу в Абу-Даби, которая состоится в начале ноября. В ходе этого раунда переговоров стороны планируют обсудить первые шаги по деэскалации.

По словам главы государства, главными приоритетами для украинской стороны остаются вопросы безопасности и в целом завершение этой войны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Путиным в Турции. Он надеется на то, что Реджеп Тайип Эрдоган поможет организовать переговоры, поскольку поддерживает связи с главой Кремля.

Зеленский подчеркнул, что хочет лично поговорить с Владимиром Путиным как с лицом, принимающим решения, поскольку делегациям не удается урегулировать все вопросы.

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