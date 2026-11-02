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Вадим Денисенко
Вадим Денисенко

Народний депутат України

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Новости политики / Мнения
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Переговоры без Китая, мир без шансов

Переговоры без Китая, мир без шансов
Иллюстративное фото. Флаги Украины, США, РФ. Источник: magnific.com

Лидер Китая дал понять, что в ближайшее время Китай не планирует входить в переговорный процесс по Украине. И это закономерно: Украина сделала все от себя зависящее, чтобы КНР это было неинтересно.

1. На сегодня имеем следующую картину: переговорный процесс в треугольнике Украина-США-РФ находится в тупике, несмотря на предстоящие встречи в ОАЭ. Путин не собирается останавливать войну без внешнего давления. А это самое давление на него никто не оказывает (Вашингтон не может, а Пекин не хочет).

2. Путин сейчас требует двух вещей: выхода из Донбасса и снятия санкций европейцами (все остальное – дополнительные опции). И все будущие переговоры будут крутиться вокруг этих двух вещей. Идея-фикс с двусторонней встречей Зеленский – Путин не имеет никаких шансов на успех без обещания выйти из Донбасса. И здесь не имеет значения, кто будет посредником – Трамп или Эрдоган.

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3. Европа находится в поиске самой себя. Европейцам все чаще приходит в голову, что пора садиться за стол переговоров с россиянами, и они будут искать формулу, которая разрешит их когнитивный диссонанс. Они уже вступили на этот путь, а значит, обратный отсчет так или иначе может начаться уже в ближайшее время. И тут у нас возникает еще один вопрос: если война остановится, будут ли европейцы готовы платить за восстановление?

4. Наше полное игнорирование Китая выглядит странным, и, главное, у него нет логического объяснения. Разговоры о том, что мы тогда поссоримся с США, – это мифология. Тем более что переговоры по Украине, в понимании Китая, – это переговоры о том, как будет происходить торговля в пятиугольнике Китай-ЕС-США-РФ-Турция. А мы – просто часть ЕС. Это очень важно – не часть России, а именно ЕС.

5. Когда мы сейчас говорим о дипломатии, наша главная проблема – отсутствие игры. И это главная проблема и угроза.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Вадима Денисенко
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