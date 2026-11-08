Переговоры 10-11 ноября в Абу-Даби: СМИ узнали полный состав украинской делегации

В воскресенье, 8 ноября, был определен состав украинской делегации на ближайших переговорах с Российской Федерацией в Абу-Даби. Ее возглавит Рустем Умеров. Встреча состоится уже на следующей неделе.

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Об этом пишут некоторые СМИ, ссылаясь на свои источники. Также в переговорах примут участие Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Стоит отметить, что эта информация является предварительной. Официального подтверждения состава украинской делегации пока нет.

OBOZ.UA писал, что Россия раскрыла состав своей делегации на будущие переговоры с США и Украиной в Абу-Даби (ОАЭ), которые состоятся 10-11 ноября. В команду войдут представители министерства иностранных дел, генерального штаба и даже военной разведки РФ.

Ранее также сообщалось, что в ближайшее время Франция и другие европейские страны будут представлены во время переговоров по завершению войны России против Украины. Известно, что переговоры запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. Париж намерен донести позицию Европы до участников встречи.