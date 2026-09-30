Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о растущих угрозах медиаплюрализму и независимости СМИ. В документе ПАСЕ требует от России немедленно и безоговорочно освободить украинских журналистов, удерживаемых в плену.

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Ассамблея также подчеркнула, что журналисты являются гражданскими лицами и находятся под защитой международного права. Резолюцию на пленарном заседании в Страсбурге поддержали 106 делегатов.

ПАСЕ требует освободить украинских журналистов

В резолюции "Растущие угрозы медиаплюрализму и независимости СМИ" говорится, что война России против Украины остается самой большой угрозой для журналистов в Европе.

"Ассамблея напоминает, что журналисты являются гражданскими лицами и находятся под защитой международного права, а целенаправленные нападения на них и их убийство являются военным преступлением", — отмечается в принятом тексте.

Как сообщила член украинской делегации Евгения Кравчук, в документе отдельно упомянуты по меньшей мере 26 украинских журналистов, которых Россия незаконно удерживает преимущественно по сфабрикованным обвинениям. Также в резолюции упомянута журналистка Виктория Рощина, погибшая в российском плену.

ПАСЕ требует немедленного и безусловного освобождения пленных журналистов, а также привлечения к ответственности виновных в преступлениях против них.

Что происходит со СМИ на оккупированных территориях

Особое внимание в резолюции уделено положению СМИ на временно оккупированных территориях Украины.

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В документе говорится о принудительном закрытии или захвате украинских редакций, преследовании местных журналистов и замене украинского вещания российской государственной пропагандой.

ПАСЕ также призвала государства сотрудничать в расследовании преступлений против журналистов и поддерживать украинские редакции. В частности, речь идет о СМИ, которые работают вблизи линии фронта или были перемещены с временно оккупированных территорий.

ПАСЕ поддержала меры против кремлевской пропаганды

Еще одна часть резолюции касается российского информационного влияния в Европе. В частности, речь идет о контролируемых государством СМИ, скрытом владении и финансировании информационных ресурсов, а также о скоординированных кампаниях в интернете.

Главные истории дня

ПАСЕ приветствовала меры ЕС и государств-членов по приостановке вещания связанных с Кремлем пропагандистских сетей.

"Если такие меры осуществляются в соответствии с практикой ЕСПЧ, они являются легитимной защитой медиаплюрализма, а не его ограничением", — пояснила Кравчук положения принятой резолюции.

Ассамблея также призвала продолжать меры против российских и белорусских государственных СМИ, вовлеченных в военную пропаганду.

Какие еще рекомендации содержит резолюция

Документ содержит более широкие рекомендации по защите независимых СМИ в Европе. ПАСЕ выразила обеспокоенность ростом политического и экономического контроля над редакциями, давлением на общественные СМИ и нехваткой надежных местных источников информации.

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"Ассамблея обеспокоена захватом медиасектора политическими и финансовыми силами с целью контроля над информацией, вытеснения критических голосов и манипулирования общественным мнением", — отмечается в документе.

Среди предложенных мер — обеспечение независимости медиарегуляторов, открытый доступ к данным о конечных владельцах СМИ, прозрачная поддержка местной журналистики, защита журналисток от угроз и противодействие транснациональным репрессиям.

В сопроводительной рекомендации ПАСЕ также предложила работать над общеевропейской базой данных о владельцах СМИ, которая была бы бесплатно доступна для общественности.

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