Пентагон до сих пор не согласовал передачу Украине около 60 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Речь идет о боеприпасах американского производства, поставки которых уже были согласованы Вашингтоном, а европейские союзники готовы профинансировать их закупку.

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В то же время окончательного разрешения от министра обороны США Пита Хегсета до сих пор нет. Кроме того, задерживается рассмотрение украинского запроса на самостоятельное производство таких ракет. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Какие ракеты для Patriot ждет Украина

Всего речь идет примерно о 60 ракетах-перехватчиках американского производства PAC-3 и PAC-2.

Около 40 из них – современные ракеты PAC-3. Их поставку Украине планировали осуществить в период с сентября по декабрь, однако передача всех этих боеприпасов до сих пор остается несогласованной.

Еще примерно 20 ракет PAC-2 более старой версии также выделили для Украины. Однако они, как и PAC-3, ожидают разрешения американской стороны.

Почему задерживается передача ракет Украине

Несмотря на согласованную поставку и готовность европейских союзников профинансировать боеприпасы, министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не дал окончательного разрешения на их передачу.

По информации Financial Times, задерживается и рассмотрение другого запроса Украины – о получении разрешения самостоятельно производить ракеты-перехватчики для систем Patriot.

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В то же время Украина неоднократно подчеркивала необходимость дополнительных ракет для противовоздушной обороны. Они нужны для отражения усиленных российских ракетных и дроновых атак.

Что говорят в Пентагоне

Представитель американского оборонного ведомства заявил Financial Times, что политика США в отношении поддержки Украины не изменилась. При этом он отказался от дополнительных комментариев по поводу конкретных поставок.

"Военное министерство предпринимает несколько параллельных усилий для ускорения трансатлантического промышленного сотрудничества с европейскими партнерами и Украиной в сфере противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и продолжает эту работу до сих пор", – заявил представитель Пентагона.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, процесс предоставления Украине лицензии на производство ракет для системы ПВО Patriot до сих пор остается заблокированным в министерстве обороны США. Документы уже готовы, но лежат без движения на столе у одного из заместителей министра обороны США. Дальнейшее оформление документации задерживается на уровне заместителя министра обороны США по вопросам закупок и материально-технического обеспечения Майкла Даффи.