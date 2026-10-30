Пентагон просил страны Балтии сдержать резкие заявления о России: в Reuters раскрыли подробности

ПредставителиПентагона в последние недели проводили частные встречи с представителями стран НАТО, во время которых призывали сдержаннее высказываться об угрозе со стороны России. В частности, такие обращения получили Литва, Латвия и Эстония, а американские чиновники считают, что слишком резкая риторика европейских лидеров может негативно влиять на безопасность континента.

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Об этом сообщает Reuters. Информацию агентству предоставили четыре знакомых с ситуацией собеседника, пожелавших остаться анонимными.

Итак, одним из американских чиновников, передававших эти сообщения, был руководитель политического управления Пентагона Элбридж Колби. Он участвует в пересмотре численности американских войск в Европе.

Во время одного из недавних разговоров с представителем балтийской страны Колби подчеркнул, что европейцам не стоит "дразнить" Россию. В качестве примера неудачной риторики он привел публичные заявления о том, что Москва оказалась загнанной в угол.

Вероятно, речь шла о высказывании премьер-министра Эстонии Кристена Михала, который в конце сентября назвал российского диктатора Владимира Путина "крысой в углу". Тогда эстонский политик предположил, что Россия прибегает к диверсиям в Европе из-за осложнения ситуации для российских войск в Украине.

Другой европейский чиновник, описывая позицию американской стороны, передал ее так: США помогают союзникам, но призывают их не привлекать лишнего внимания резкими публичными заявлениями.

На отдельной встрече представителям эстонской делегации рекомендовали быть сдержаннее в своих коммуникациях. При этом собеседник агентства не уточнил, высказывали ли американцы претензии по поводу конкретных заявлений.

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В Пентагоне отказались комментировать это сообщение. Представитель ведомства заявил, что частные разговоры между союзниками остаются частными. Министерства обороны Литвы, Латвии и Эстонии также не ответили на запросы Reuters, а в НАТО отказались от комментариев.

Призывы Пентагона прозвучали на фоне дискуссий внутри НАТО о том, как европейским странам следует говорить о российской угрозе. Часть западных чиновников считает, что акцент на опасности со стороны Москвы может отвечать интересам Кремля, который стремится распространять страх и ослаблять поддержку Украины.

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Другие представители европейских правительств убеждены, что общество должно понимать масштаб угрозы, поскольку это помогает объяснить необходимость расходов на оборону и подготовки к возможным атакам. Особую обеспокоенность вызывают сообщения западных разведывательных служб об активизации российской диверсионной деятельности в Европе.

Один из европейских чиновников, на которого ссылается Reuters, назвал американские рекомендации непонятными. Разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы преимущественно сдержанно оценивали вероятность того, что Россия будет проверять готовность НАТО применить принцип коллективной обороны. В то же время разведки других стран Альянса публично предупреждали о возможном усилении российских диверсий.

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Обращения американской стороны последовали в период, когда администрация президента США Дональда Трампа возобновила усилия по достижению договоренностей о завершении полномасштабной войны в Украине. Сейчас Вашингтон сочетает попытки стимулировать Россию к переговорам, в частности возможными смягчениями санкций, с давлением на Украину с целью прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

В то же время в США пересматривают военное присутствие в Европе. Этот процесс может привести к существенному сокращению американского военного контингента на континенте. Представители Вашингтона неоднократно подчеркивали, что европейские члены НАТО должны брать на себя большую ответственность за собственную оборону, поскольку США сосредоточивают внимание также на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Восточной Азии.

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Тем временем европейские страны продолжают сообщать о подозрениях в диверсиях, связанных с Россией. В частности, в среду, 28 октября, немецкие прокуроры сообщили о задержании двух граждан Беларуси, которых подозревают в планировании поджога здания или объекта критической инфраструктуры в районе Нюрнберга. А в сентябре правительство Германии обвинило Россию в попытке атаки беспилотниками на аэропорт Лейпциг/Галле. Москва эти обвинения отрицает.

На этом фоне американские чиновники также обсуждают потенциальные деловые сделки с Россией в рамках усилий администрации Трампа по прекращению войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. В случае дальнейшей эскалации победителей не будет.