В парламенте немецкой земли Саксония-Анхальт так называемые немецкие друзья Путина "Альянс Сары Вагенкнехт" ( BSW) вместе с "Альтернативой для Германии" (AfD) 14 октября приняли совместную резолюцию с предложением прекратить помощь Киеву и отменить санкции против Москвы. За резолюцию под названием "Мирные переговоры вместо расширения войны в Украине" проголосовали только депутаты указанных партий, которые имеют большинство в этом парламенте.

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Христианско-демократический союз, Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и Левая партия подали альтернативные предложения, в которых подчеркнули роль России как агрессора, который должен отказаться от своих империалистических целей и прекратить войну. Но немецкие друзья Путина даже не допустили эти предложения к голосованию.

Резолюция друзей Путина

Резолюция от BSW и AfD очень краткая, состоит всего из двух пунктов. Вот она:

"Политика санкций против России, экономических эмбарго, а также предоставления Украине оружия и финансовой помощи оказалась неудачной. Односторонняя позиция Запада в войне в Украине не способствовала прекращению конфликта; напротив, она продлевает страдания населения и повышает риск распространения войны на другие государства. Энергетическая и экономическая война, ведущаяся против России, наносит огромный ущерб промышленности, коммерции и торговле Германии, а также немцам.

В связи с этим земельный парламент призывает правительство земли использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, в частности путем внесения соответствующей инициативы в Бундесрат, для предотвращения дальнейшей эскалации в Украине и проведения политики, направленной на установление мира. Основной акцент должен быть сделан на дипломатии. Необходимы немедленное прекращение огня и начало переговоров с Россией. Соглашение о прекращении огня должно сопровождаться нормализацией экономических отношений между Германией и Россией. Экономическиесанкции против России должны быть немедленно отменены. Финансовая поддержка Украины должна быть немедленно прекращена, за исключением гуманитарной помощи. Поставки оружия Украине должны быть приостановлены".

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Безумные инициативы

Комментируя собственное предложение, в AfD отметили, что Германия из-за своей помощи Украине якобы уже "лишена финансовых ресурсов". В частности, ФРГ потратила не менее 28 миллиардов на гуманитарную и 23 миллиарда евро на военную поддержку Украины, и "эти безумные инициативы" якобы "привели к дисбалансу в экономическом развитии и не спасли ни одной жизни".

Мы хотим, чтобы Германия наконец перестала пытаться спасать мир и начала с собственной страны, заявили в "Альтернативе для Германии".

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Позорный поступок

"В Украине ежедневно гибнут невинные люди, страну ежедневно бомбят, а теперь две парламентские фракции хотят лишить Украину любых средств самообороны. Я считаю это поистине позорным поступком", – заявил министр-президент земли Свен Шульце.

Он подчеркнул, что в резолюции от AfD и BSW вообще нет ни слова о нарушающем международное право нападении России и о том, что "Путин не заинтересован в прекращении этой войны", поэтому призыв "к дипломатии" вообще не актуален. Вместо этого Свен Шульце предложил лидерам AfD и BSW написать непосредственно Путину и призвать его к миру.

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Что дальше

Кроме того, Свен Шульце, сославшись на запланированные выборы министра-президента (которые должны состояться в декабре), назвал инициативу "свадебным подарком AfD для BSW" и охарактеризовал ее как "шоу". Так или иначе, министр-президент был вынужден принять резолюцию "друзей Путина", проголосованную большинством голосов.

Однако совместное предложение AfD и BSW вряд ли будет иметь что-то большее, чем символическое значение. Решения о санкциях против России и помощи Украине принимаются не немецкими землями, а федеральным правительством и Европейским союзом, напомнил Свен Шульце.

Как сообщал OBOZ.UA, основательница BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Германия должна сосредоточиться на диалоге с Москвой, "вместо того чтобы настаивать на эскалации, которая в конечном итоге приведет к войне". Она обвинила канцлера ФРГ Фридриха Мерца в поездке в Киев с "чемоданом, полным денег".