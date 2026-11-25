Парламентская Ассамблея Черноморского экономического сотрудничества на своем заседании приняла Совместное заявление "О возвращении украинских детей и их защите от незаконной депортации, принудительного перемещения, идеологической обработки и милитаризации".

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Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

По ее словам, проект заявления разработала и представила парламентская делегация Украины в ПАЧЭС. Резолюцию вместе с Украиной поддержали Азербайджан, Албания, Греция, Грузия, Молдова, Северная Македония и Румыния.

Комментируя содержание резолюции, вице-спикер Елена Кондратюк отметила, что ПАЧЭС осуждает продолжающуюся агрессивную войну Российской Федерации против Украины и нарушение прав украинских детей. Кроме того, Ассамблея поддерживает выполнение резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций A/RES/ES 11/9 "Возвращение украинских детей", принятой 3 декабря 2025 года.

"ПАЧЭС призывает правительства в координации с Украиной и через Международную коалицию за возвращение украинских детей продолжать дипломатическую, техническую и финансовую поддержку мер по розыску, верификации, посредничеству, возвращению и реинтеграции детей", – сообщила Елена Кондратюк.

Она добавила, что принятая резолюция также призывает парламенты государств-членов ПАЧЭС в пределах их полномочий проводить слушания и осуществлять регулярный парламентский контроль за мерами правительств, направленными на розыск, возвращение и защиту украинских детей.

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"Важно, что ПАЧЭС призывает государства-члены осуждать на должном уровне политику российской федерации в отношении милитаризации, идеологической обработки, депортации и принудительного перемещения украинских детей. А также содействовать привлечению к ответственности за преступления, совершенные против украинских детей, путем принятия законодательства, выделения финансирования и осуществления парламентского надзора за деятельностью правительств", – подчеркнула вице-спикер Олена Кондратюк.

Отдельно, по ее словам, ПАЧЭС призывает парламенты государств-членов сотрудничать со своими правительствами с целью содействия введению целевых санкций в отношении физических и юридических лиц, ответственных за нарушение прав украинских детей. В частности, путем принятия соответствующего законодательства и осуществления парламентского контроля.

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"С целью заставить российскую федерацию прекратить свою преступную политику в отношении украинских детей ПАЧЭС также призывает координировать такие санкции между различными юрисдикциями, чтобы не допустить несогласованности подходов", – подчеркнула Олена Кондратюк.

Вице-спикер поблагодарила постоянную делегацию Верховной Рады в ПАЧЭС за проделанную работу по подготовке и адвокации принятия этой резолюции.

"Благодарим за позицию все государства-члены ПАЧЭС, поддержавшие этот важный документ. Украинская парламентская дипломатия проактивно и эффективно использует все свои возможности, чтобы усиливать давление на россию с целью возвращения украинских детей и защиты их прав. Мы должны остановить тот геноцид, который государство-агрессор и оккупант совершает против украинских детей. Мы должны вместе работать над привлечением всех виновных к ответственности", – подчеркнула вице-спикер Олена Кондратюк.