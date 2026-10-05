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"Оценивает компромиссы": в США объяснили, почему Трамп не спешит с новыми санкциями против РФ

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
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icon 1,1 т.
"Оценивает компромиссы": в США объяснили, почему Трамп не спешит с новыми санкциями против РФ
Министр энергетики Крис Райт в эфире CBS News. Источник: Скриншот

Решение о возможных тарифах для крупнейших покупателей российской нефти президент США Дональд Трамп, по словам министра энергетики Криса Райта, будет принимать после оценки последствий для экономики и цен на энергоносители.

Райт заявил об этом в интервью программе "Face the Nation with Margaret Brennan", которое CBS News выпустила 4 октября 2026 года. Речь шла, в частности, о возможном введении тарифов против Китая и Индии за покупку российского топлива.

Решение в конце срока

Ведущая напомнила, что из-за законопроекта Линдси Грэма Трамп должен до 18 октября определиться, вводить ли тарифы против крупнейших покупателей российского топлива — Китая и Индии.

Райт не стал прогнозировать решение президента. По его словам, Трамп "откладывает каждое решение до последнего" и перед принятием оценивает возможные компромиссы.

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"Он будет оценивать компромиссы. Он неустанно работал, чтобы попытаться положить конец этой войне", — сказал министр.

Райт добавил, что прекращение войны, по его мнению, могло бы не только уменьшить число погибших, но и существенно снизить цены на энергоносители.

Цена санкций

По словам министра, Трамп одновременно пытается поддерживать хорошие отношения с Китаем и использовать доступные рычаги для прекращения войны. Райт отметил, что ситуация в отношениях с Пекином, по его оценке, развивается "достаточно хорошо", однако вопрос о давлении на страны, покупающие российскую нефть, остается открытым.

"Нужно рассматривать каждый рычаг, который у вас есть, чтобы довести этот разрушительный конфликт до конца", — пояснил он.

Райт отказался ответить, введет ли Трамп пошлины против Китая и Индии, а также рекомендовал бы ли он президенту сделать это.

Отдельно министр заявил, что Трамп постоянно рассматривает различные варианты действий. По его словам, президент ежедневно обсуждает с представителями администрации способы снизить цены на энергоносители и одновременно оказывать давление на стороны конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 16 сентября, в Палате представителей (нижняя палата Конгресса США) состоялось финальное голосование по законопроекту сенатора Линдси Грэмао введении новых санкций против России и Ирана. В итоге депутаты поддержали документ, отдав за него 262 голоса.

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