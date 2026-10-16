14 октября 2026 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 13435 "Об оценке имущества". Для меня это важный этап системной реформы оценочной деятельности, над которой мы работали в течение длительного времени. Текст принятого законопроекта доступен на официальном веб-портале Верховной Рады Украины: законопроект № 13435 "Об оценке имущества".

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Эта реформа выходит за рамки обновления законодательства в профессиональной сфере. Ее значение связано с качеством экономических решений, управлением государственными активами, защитой имущественных прав и взаимодействием Украины с бизнесом, инвесторами и международными партнерами.

Реформа оценки имущества – это составная часть модернизации экономики и формирования современных правил управления активами.

Ее успех будет определяться не только принятием закона, но и тем, как новые положения будут работать на практике и насколько понятными они будут для участников рынка.

Почему оценка имущества имеет стратегическое значение

Оценка имущества является основой многих экономических решений – от приватизации и управления государственным имуществом до корпоративных преобразований, кредитования и привлечения инвестиций.

Стоимость актива влияет на управленческие решения, инвестиционную привлекательность предприятия и параметры финансовых операций. Поэтому принципиальное значение имеют обоснованность выводов, качество исходных данных и возможность проверить примененные подходы.

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Особого внимания требует государственный сектор. Приватизация, реорганизация предприятий, корпоратизация и другие операции с государственным имуществом должны основываться на объективном определении стоимости и надлежащем документировании процедур.

В условиях войны и будущего восстановления Украины оценка также должна обеспечивать экономическую основу для решений о восстановлении поврежденных активов, использовании ресурсов, привлечении финансирования и реализации инвестиционных проектов. Это важно для защиты имущественных интересов государства, бизнеса и граждан.

Главные истории дня

Законодательная реформа: от изменения правил к изменению подходов

Реформирование системы оценки требовало комплексного подхода – пересмотра принципов регулирования, профессиональной подготовки, ответственности и организации деятельности оценщиков.

При координации работы над законодательными изменениями для меня было важно учесть международный опыт, особенности украинского рынка, потребности государства и позицию профессионального сообщества. Соответствующие подходы отражены в принятом законопроекте № 13435, который должен стать основой для обновления системы оценки имущества.

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Нашей задачей было сформировать модель, которая будет сочетать независимость оценщика, профессиональные стандарты и ответственность за результаты работы. В то же время эти элементы должны действовать в сочетании с подготовкой специалистов, профессиональным самоуправлением и надлежащим регулированием рынка.

Даже качественное законодательство не обеспечит результат автоматически. Нужны понятные правила, надлежащая организация их выполнения и готовность участников рынка применять новые механизмы.

Международные стандарты как основа профессионального взаимодействия

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Важным направлением реформы является приближение украинской системы оценки к международным и европейским подходам.

Сопоставимая методология и понятные правила имеют значение для иностранных инвесторов, финансовых учреждений и международных партнеров. В то же время европейская интеграция не должна сводиться к механическому переносу иностранных моделей. Необходимо учитывать украинские правовые условия, структуру рынка и практические потребности экономики.

Настоящее сближение с европейскими практиками происходит тогда, когда международные стандарты становятся частью повседневной работы оценщиков. Именно поэтому важно надлежащим образом внедрить положения принятого законопроекта № 13435 в профессиональную практику. Это также расширяет возможности украинских специалистов для международного взаимодействия.

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Профессиональное самоуправление, компетентность и ответственность

Реформа должна уделять должное внимание профессиональному самоуправлению, подготовке оценщиков и повышению их квалификации.

Самоуправление является инструментом развития профессии и формирования культуры, основанной на компетентности и добросовестности. В то же время независимость оценщика должна сочетаться с готовностью обосновать применяемые подходы, исходные данные, допущения и соблюдение установленных требований.

Современный оценщик должен уметь не только применять методики, но и анализировать рыночную информацию, критически оценивать данные, аргументировать выводы и надлежащим образом документировать результаты работы.

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Как эксперт и лектор, я уделяю особое внимание профессиональному обучению. Внедрение законодательных изменений потребует не только ознакомления с новыми нормами, но и понимания их сути и практических последствий.

Цифровизация и совершенствование процедур

Цифровые инструменты могут сократить административные процедуры, упорядочить информацию, облегчить взаимодействие между участниками рынка и обеспечить прослеживаемость отдельных процессов в рамках законодательства.

В то же время технологии не заменяют качественных данных, защиты информации, надлежащего нормативно-правового обеспечения и профессионального суждения. Поэтому цифровизацию следует рассматривать как инструмент повышения эффективности, а не как самодостаточную гарантию результативности системы.

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Дальнейшее нормативное и организационное обеспечение цифровых процедур должно учитывать положения принятого законопроекта и практические потребности участников рынка.

Досудебное урегулирование споров: возможность для конструктивного диалога

В сфере оценки могут возникать разногласия относительно методологии, исходных данных, допущений или выводов. Участники должны получить понятные механизмы рассмотрения таких вопросов до обращения в суд, если это соответствует характеру спора и требованиям законодательства.

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Эффективность досудебного урегулирования будет зависеть от четкости процедур, беспристрастности и компетентности вовлеченных лиц. В то же время такие механизмы не должны ограничивать право на судебную защиту или подменять предусмотренные законом способы защиты прав.

Их назначение – способствовать конструктивному урегулированию разногласий и сделать взаимодействие участников рынка более предсказуемым. Практическое значение этих механизмов можно будет оценить после вступления закона в силу и начала его применения.

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Новые возможности для украинских оценщиков

Расширение международного профессионального взаимодействия открывает перспективы для обмена опытом, развития компетентности и повышения конкурентоспособности украинских специалистов.

Открытость профессионального рынка должна сочетаться с требованиями к компетентности, качеству услуг и ответственности. Международное взаимодействие может стимулировать оценщиков совершенствовать знания, развивать практические навыки и работать в соответствии с современными стандартами.

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В то же время практические результаты будут зависеть от условий допуска к профессии, применения соответствующих правил и готовности специалистов работать в обновленной среде.

От принятия закона до реального результата

Принятие законопроекта – важный этап реформы, но не ее конечная цель. Результативность будет зависеть от согласованности регуляторных процедур, профессиональной подготовки оценщиков, развития самоуправления и готовности государства, бизнеса и специалистов работать по обновленным правилам.

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Особое значение приобретает профессиональный диалог между государственными институтами, оценщиками, бизнесом и другими заинтересованными сторонами. Необходимо обеспечить понятность требований, практическую применимость процедур и возможность своевременно реагировать на проблемы при их применении.

Важно проводить разграничение между фактом принятия законопроекта и завершением законодательной процедуры. После голосования необходимо отслеживать подписание, официальное обнародование и вступление закона в силу.

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Система оценки как основа экономических решений

Украине нужна система оценки, которая будет обеспечивать обоснованность решений в отношении активов, предсказуемость правил для бизнеса, защиту имущественных прав граждан и надлежащие условия для международного сотрудничества.

Формирование такой системы является совместной задачей государства, профессионального сообщества и всех участников рынка. Международные стандарты, компетентность, независимость, добросовестность и надлежащее регулирование должны работать как взаимосвязанные элементы.

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Для меня принципиально важно, чтобы реформа стала не просто изменением законодательных норм, а практическим шагом к более эффективному управлению активами и развитию профессиональной среды. Законопроект № 13435 является важной основой для этого процесса, но его реальное значение будет определяться качеством дальнейшей имплементации и правоприменения.

Именно в этом я вижу стратегическое значение реформы: оценка имущества должна стать надежной основой экономических решений, эффективного управления активами и европейского будущего Украины.

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