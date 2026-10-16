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"Получаем не только от США": Зеленский объяснил ситуацию с ракетами для Patriot

Катя ПомазанКатя Помазан
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"Получаем не только от США": Зеленский объяснил ситуацию с ракетами для Patriot
Президент Украины

Украина испытывает дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, где также требуются значительные объемы вооружения. В то же время у европейских партнеров имеются запасы ракет PAC-2 и PAC-3, часть которых Киев рассчитывает получить для защиты от российских баллистических атак зимой.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Брюсселе. Видеотрансляция опубликована на YouTube-канале "Суспільне Новини".

Украина сотрудничает как с американскими, так и с европейскими партнерами. Ракеты PAC-3 не поставляются бесплатно, а их поставка требует финансирования. Он также поблагодарил всех, кто помогает обеспечивать украинскую противовоздушную оборону, в частности администрацию Белого дома и Соединенные Штаты.

"Большинство PAC-3 сейчас отправляется на Ближний Восток. Это не секрет, что мы сейчас не являемся приоритетным направлением", — отметил глава государства.

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В то же время Зеленский не подтвердил напрямую информацию CNN о том, что у Украины закончились ракеты-перехватчики для Patriot. Киев получает их не только от США, но и от европейских и других стран мира. Украина собирает ракеты небольшими партиями из разных источников и доставляет их для защиты населения и инфраструктуры.

"Мы все это организуем, привозим их в Украину, чтобы защищать наш народ, мы защищаем нашу инфраструктуру. Я хочу подчеркнуть, что мы работаем со всеми имеющимися возможностями, чтобы Украина была как можно более независимой", – сказал президент.

Украина рассчитывает на поддержку европейских государств в обеспечении противовоздушной обороны в зимний период. Необходимые объемы ракет PAC-2 и PAC-3, которые Киев планирует получить для перезимовки, имеются в Европе.

"Достаточно ли в Европе PAC-2, PAC-3, чтобы Украина пережила зиму? Да , согласно тем цифрам, которые я озвучил, которые мы хотели бы получить на зимний период. Эти цифры в Европе есть", – заявил глава государства.

В то же время он уточнил, что пока не может назвать точное количество ракет, которые Украина получит от европейских партнеров. Определенная информация о возможных поставках уже имеется в отношении отдельных стран.

Отдельно журналистка спросила президента, могут ли европейские государства заменить американские возможности спутниковой связи Starlink, если ситуация с США повторится. Однако в приведенном ответе Зеленского конкретной оценки таких возможностей нет.

Еще одним направлением укрепления обороны Зеленский назвал разработку собственной системы перехвата баллистических ракет. Украина работает над этим совместно с европейскими партнерами и рассчитывает преодолеть существующие технологические ограничения.

"Я рассчитываю, что мы с европейцами создадим нашу модель антибаллистической системы. Дай Бог успеха нашим инженерам", — сказал президент.

Будущая система должна быть дешевле в производстве и позволять быстро изготавливать необходимые средства перехвата. Украина также планирует делиться соответствующими технологиями с европейскими партнерами.

Развитие собственного потенциала в сфере противоракетной обороны должно помочь Украине уменьшить зависимость от ограниченных запасов готовых перехватчиков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после трёхдневного перерыва Украина отменяет ограничения и возобновляет атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Пауза в ударах по российской энергетике была сделана по просьбе Соединённых Штатов.

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