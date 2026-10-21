"Особое внимание": Путин на встрече с Виткоффом расхвалил Трампа и упомянул Украину
Диктатор Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп проявляет повышенный интерес к урегулированию войны в Украине. По его словам, внимание американского лидера к украинскому вопросу отличается от подходов предыдущих администраций США.
Он также заявил, что заинтересованность Вашингтона в продвижении к миру заслуживает особого внимания. Об этом диктатор заявил в среду, 21 октября, во время визита специального посланника президента США Стива Виткоффа.
Путин похвалил Трампа за его внимание к Украине
По словам Путина, Трамп уделяет значительное внимание вопросу урегулирования войны в Украине. Диктатор утверждает, что такой подход отличается от позиции, которую демонстрировали предыдущие американские администрации.
Путин подчеркнул, что Трамп сосредоточен именно на поиске путей выхода из кризисной ситуации, а не на продолжении эскалации.
Что Путин сказал о мирном плане
Диктатор России отметил, что заинтересованность Вашингтона в продвижении к мирному сценарию заслуживает внимания и может стать основой для дальнейших контактов между странами.
В то же время конкретных договоренностей или сроков новых переговоров в ходе заявления Путин не назвал.
Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф представил Владимиру Путину план частичного прекращения огня между Украиной и Россией. Он предусматривает прекращение боевых действий в отношении энергетической и продовольственной инфраструктуры.
Как писал OBOZ.UA, 21 октября специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным. В Россию он прилетел на следующий день после переговоров в Норвегии с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями нескольких европейских стран.
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