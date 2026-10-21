"Особое внимание": Путин на встрече с Виткоффом расхвалил Трампа и упомянул Украину

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Какие пенсии получают украинцыУкраинцам показали обновленные размеры пенсий: как изменилась сумма"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине"Был очень прямолинейным": в Axios рассказали, чего требовал зять Трампа от Украины на переговорах в Осло"Был очень прямолинейным": в Axios рассказали, чего требовал зять Трампа от Украины на переговорах в ОслоВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаКого в Украине оставят без бронированияКого в Украине оставят без бронирования: что задумали в Кабмине и какие предприятия могут утратить статус критически важных"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя бояГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионов"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Фото"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. ФотоУкраина выдвинула новые идеи на переговорах в Осло: у Reuters раскрыли подробностиУкраина выдвинула новые идеи на переговорах в Осло: у Reuters раскрыли подробности"Есть предпосылки дойти до прекращения огня в Украине": Виткофф встретился с Путиным в Москве. Главные заявления"Есть предпосылки дойти до прекращения огня в Украине": Виткофф встретился с Путиным в Москве. Главные заявления

"Особое внимание": Путин на встрече с Виткоффом расхвалил Трампа и упомянул Украину

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
1,0 т.
"Особое внимание": Путин на встрече с Виткоффом расхвалил Трампа и упомянул Украину
Владимир Путин. Источник: российские СМИ

Диктатор Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп проявляет повышенный интерес к урегулированию войны в Украине. По его словам, внимание американского лидера к украинскому вопросу отличается от подходов предыдущих администраций США.

Он также заявил, что заинтересованность Вашингтона в продвижении к миру заслуживает особого внимания. Об этом диктатор заявил в среду, 21 октября, во время визита специального посланника президента США Стива Виткоффа.

Путин похвалил Трампа за его внимание к Украине

По словам Путина, Трамп уделяет значительное внимание вопросу урегулирования войны в Украине. Диктатор утверждает, что такой подход отличается от позиции, которую демонстрировали предыдущие американские администрации.

Читайте также
Роман ПрядунРоман Прядун
48,1 т.
Зеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с Веселовским
48,1 т.
Зеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с Веселовским
Надежда ДанищукНадежда Данищук
15,1 т.
"Это настоящая проблема": Сикорский объяснил, почему Польша не может передать Украине ракеты для Patriot
15,1 т.
"Это настоящая проблема": Сикорский объяснил, почему Польша не может передать Украине ракеты для Patriot
Андрей СайчукАндрей Сайчук
9,1 т.
Конец дипломатических реверансов: почему Европа больше не спешит мирить Зеленского с Трампом
9,1 т.
Конец дипломатических реверансов: почему Европа больше не спешит мирить Зеленского с Трампом

Путин подчеркнул, что Трамп сосредоточен именно на поиске путей выхода из кризисной ситуации, а не на продолжении эскалации.

Что Путин сказал о мирном плане

Диктатор России отметил, что заинтересованность Вашингтона в продвижении к мирному сценарию заслуживает внимания и может стать основой для дальнейших контактов между странами.

В то же время конкретных договоренностей или сроков новых переговоров в ходе заявления Путин не назвал.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф представил Владимиру Путину план частичного прекращения огня между Украиной и Россией. Он предусматривает прекращение боевых действий в отношении энергетической и продовольственной инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA, 21 октября специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным. В Россию он прилетел на следующий день после переговоров в Норвегии с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями нескольких европейских стран.

Похожие темы
Переговоры США и РоссииМирный план ТрампаВладимир ПутинВладимир ПутинДональд ТрампДональд ТрампСтив УиткоффСтив Уиткофф
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники