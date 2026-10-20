Основные итоги саммита ЕС: хватит ли Европе денег и оружия для Украины и готова ли она противостоять Трампу? Интервью с Огрызко

Саммит Евросоюза в Брюсселе 15-16 октября прошел на фоне обострения отношений между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Пока Россия усиливает удары по украинским городам и энергетической инфраструктуре, Вашингтон предпринимает шаги, вызывающие беспокойство в европейских столицах. Договоренности по поводу российского дизельного топлива, давление на Киев и проблемы с американской военной поддержкой заставляют Европу думать, как действовать, если рассчитывать на США становится все сложнее.

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В Брюсселе президента Украины встретили аплодисментами и заверениями в поддержке. Европейские лидеры дали понять, что не собираются менять курс из-за конфликта с Трампом. Но за дипломатическими жестами стоят вопросы, на которые пока нет убедительных ответов. Где взять средства для Украины в 2027 году, как ускорить поставки вооружений и сможет ли Европа компенсировать недостаток американской помощи, в частности разведданных и спутниковой связи?

Еще одно испытание для ЕС – санкционная политика в отношении России. Европейские лидеры не хотят, чтобы Москва получала экономические уступки без каких-либо шагов навстречу миру. В то же время общего решения по использованию замороженных российских активов вновь не найдено, хотя потребности Украины в финансировании остаются значительными.

Сможет ли Европа обеспечить Украине долгосрочную финансовую и военную поддержку и защитить собственную политику в отношении России на фоне разногласий с Трампом? Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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– Украинский вопрос на очередном саммите ЕС был одним из ключевых: его обсуждали дольше, чем предусматривал регламент. Речь шла о военной помощи, финансировании Украины и политической поддержке на фоне обострения отношений между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Европейские лидеры продемонстрировали солидарность с Киевом. Но главный вопрос заключается в том, готовы ли они превратить политические заявления в конкретные решения. Ведь теперь Европа должна доказать, что способна не только поддерживать Украину на словах, но и обеспечивать ее ресурсами, если отношения с США будут и дальше ухудшаться.

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– Я бы не называл это конфликтом между Зеленским и Трампом. Точнее будет говорить о предательстве Трампом Украины. Причина обострения заключается в том, что Соединенные Штаты в лице Трампа явно подыгрывают Путину. Американский президент продолжает рассчитывать на экономические выгоды от сотрудничества с Россией, причем в обход Украины и Европы. Он фактически не принимает их во внимание. Поэтому стоит правильно расставить акценты: не Зеленский и не Украина спровоцировали эту ситуацию. Она стала следствием безответственной политики Трампа. Именно поэтому мы видим соответствующую реакцию как со стороны Украины, так и со стороны европейских партнеров.

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В Европе понимают, что Трамп пытается заставить ее действовать вопреки собственным интересам. Однако для него это, похоже, не слишком весомый аргумент. Вспомним хотя бы сообщение об идее передать Трампу 100 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы он мог ими распоряжаться. Европейцы отреагировали на это однозначно: такого не будет. Этот сценарий нереалистичен.

– Не оправдались и предположения, что европейские лидеры будут пытаться убедить Зеленского смягчить свою позицию.

– Именно так. На саммите Европа политически продемонстрировала, что поддерживает Украину, стремится положить конец российской агрессии и готова искать общую позицию в отношениях с Трампом. Другого выбора у европейцев фактически нет. Либо эти две силы – Россия и Соединенные Штаты при нынешней администрации – оттеснят Европу на обочину, либо она сама станет мощным экономическим, политическим и военно-политическим игроком.

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Что касается финансирования, то Зеленский выбрал правильный подход: он четко обозначил потребность Украины в 70 миллиардах евро, необходимых для того, чтобы в 2027 году страна могла удержаться и продолжать выполнять свои задачи. А то, что делает Украина, действительно может остановить войну. Все остальные сценарии – это фантазии, которые могут существовать как в Москве, так и в Вашингтоне, но не обязательно найдут практическое воплощение.

– В целом конфликт между Трампом и Зеленским уже не вызывает паники в Европе. После скандала в Овальном кабинете в начале 2025 года европейские лидеры срочно собрались в Лондоне, а затем отправились в США, пытаясь успокоить Трампа. Зеленскому фактически советовали поблагодарить американского президента и не раздражать его. Сейчас риторика иная: Европа открыто поддерживает Украину и критикует договоренности Трампа с Путиным. Почему это произошло? Европейцы научились противостоять давлению Трампа или уже не считают его столь сильным партнером, особенно с учетом рисков потери республиканцами позиций на промежуточных выборах в Конгресс США?

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– Я бы продолжил вашу мысль. После скандального разговора в Овальном кабинете в начале 2025 года к Трампу действительно отправился целый европейский десант. Приехало много европейских лидеров, среди них был и Зеленский. Они сидели за одним столом и пытались убедить Трампа, что он пользуется их поддержкой, хвалили его и демонстрировали лояльность. Тогда, как вы помните, мы рассчитывали, что с помощью таких лестных слов можно будет повлиять на политику Трампа. Европейские лидеры пытались учесть его особенности и найти способ договариваться с ним на приемлемом уровне. Однако впоследствии выяснилось, что речь идет не просто о специфической манере поведения, а о принципиальном подходе Трампа. Он не хочет видеть Европу в качестве самостоятельного игрока, презирает ее позицию, не учитывает интересы Украины и вместо этого ориентируется на Путина.

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За этот год, полагаю, даже самые ярые европейские скептики поняли, чего можно ожидать от Трампа. Даже Польша, которая традиционно ориентировалась на Соединенные Штаты, стала более осторожной в своих оценках американской политики. Представители польского руководства, в частности Радослав Сикорский, начали позволять себе более критические высказывания в адрес США. Практика показала, что сколько бы ты ни старался угодить Трампу, это не гарантирует изменения его политики. Поэтому Европе приходится брать ответственность на себя и самостоятельно заботиться о собственной безопасности.

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Если у Европы нет собственной альтернативы Starlink, ее нужно создавать. Если не хватает ракет для систем противовоздушной обороны, необходимо развивать собственное производство. Европа постепенно приходит к прагматичному выводу: если сотрудничество с Соединенными Штатами в нынешних условиях не дает результата, нужно искать другие способы защиты своих интересов.

Вы также правильно обратили внимание на выжидательную позицию Брюсселя. Помните, мы обсуждали, почему Европейский Союз не прибегает к более жестким мерам против Орбана? Тогда этот вопрос был вполне логичным. Но Брюссель выжидал, и в итоге политическая ситуация изменилась: Орбан утратил власть, а его преемник Петер Мадьяр, несмотря на разногласия с ЕС по ряду вопросов, представляет иной политический вектор. Подобный подход Европа может применять и сейчас. До промежуточных выборов в США осталось немного времени, и их результаты могут существенно повлиять на политическое положение Трампа. Брюссель, вероятно, учитывает эту перспективу и ожидает перемен в Вашингтоне. Если политический баланс в США изменится, это может отразиться и на подходах самого Трампа. Ведь дальнейшее обострение конфликта с Европой и Украиной может создать для него серьезные внутриполитические проблемы.

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– То есть вы считаете, что Трамп под давлением обстоятельств может несколько изменить свой подход к Украине, России и Европе? В то же время Владимир Зеленский заявил, что санкции могут и в дальнейшем сниматься с российской газовой инфраструктуры, банковского и химического секторов. Не исключено и размораживание российских активов. Американцы уже начали поднимать этот вопрос. Не углубится ли раскол еще больше между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Украиной и Европейским Союзом – с другой?

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– Ситуация сложная. Безусловно, Трамп останется на посту. Я, честно говоря, не верю, что импичмент сможет отстранить его от власти. В то же время в США все чаще звучат обвинения в его адрес, в частности, в коррупции и использовании президентского поста для обогащения собственной семьи. Эти вопросы документируются и расследуются, поэтому полностью исключать определенные последствия нельзя. Однако результат будет зависеть прежде всего от позиции Республиканской партии. Демократам не хватит собственных голосов для отстранения президента: для этого нужна поддержка республиканцев. При этом, если Трамп и дальше будет проводить свою нынешнюю линию в отношении России, теоретически в Республиканской партии может сформироваться антитрамповская коалиция, которая будет действовать совместно с демократами. Трамп становится политически токсичным. Часть политиков уже не стремится ассоциировать себя с ним, а наоборот, пытается дистанцироваться. Однако пока сценарий его отстранения остается скорее теоретическим, чем практическим.

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Гораздо более реальным является другой сценарий: если демократы получат контроль над Конгрессом, они смогут существенно ограничить возможности Трампа с помощью бюджетных механизмов. Президент отвечает за внешнюю политику и национальную безопасность, но для реализации этих задач требуется финансирование. Если Конгресс будет отказываться выделять средства на определенные военные операции или внешнеполитические инициативы, администрации придется искать компромисс с демократами.

Подобная ситуация может возникнуть и в отношении России. Конгресс способен заблокировать финансовые решения, которые будут способствовать сближению Вашингтона с Москвой. Причем такую позицию разделяют и некоторые республиканцы. Мы уже видим двухпартийные требования к Трампу прекратить сближение с Россией. Если демократы получат контроль над Конгрессом, они смогут создать Трампу серьезные проблемы в различных сферах: бюджетной, юридической и парламентской. Ему придется тратить больше времени на противодействие политическим оппонентам, а значит, возможностей продвигать собственную политику в отношении России может стать меньше. Промежуточные выборы 3 ноября уже близко. Их результаты покажут, насколько изменится политический баланс в США. Если позиции Трампа в Конгрессе ослабнут, пространство для его нынешней политики в отношении Путина также может сузиться.

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– Что касается вопросов, непосредственно касающихся Украины, в частности финансирования. Европейские лидеры согласились, что необходимо найти 70 миллиардов евро, о которых Владимир Зеленский говорил на саммите, и поручили Еврокомиссии проработать возможные механизмы. В то же время саммит завершился без четкого понимания, откуда поступят эти средства. Дискуссия была непростой, особенно на фоне того, что не был согласован и общий бюджет блока на следующие годы. Некоторые страны поставили под сомнение целесообразность очередного финансирования Украины. Премьер-министр Бельгии отметил, что новый пакет помощи может вновь оказаться недостаточным. Премьер Нидерландов поддержал Украину, но выразил непонимание позиции государств, которые не согласны с финансированием. Среди стран, имеющих оговорки, называют Словакию, Чехию и Венгрию. Итак, проблемы остаются. Сможет ли Урсула фон дер Ляйен найти необходимое решение, чтобы Украина своевременно получила финансирование в нужном объеме?

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– Вы в начале правильно отметили, что два ключевых вопроса саммита – будущий бюджет Европейского Союза и финансирование Украины. Они напрямую связаны между собой. Пока нет четкого понимания, как будет формироваться бюджет ЕС на следующий период и из каких источников он будет финансироваться, украинский вопрос остается нерешенным. Если нет общей договоренности по бюджету, трудно добиться определенности и в отношении отдельных направлений помощи Украине. Однако выход есть. Это замороженные российские активы. Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что к этому вопросу нужно возвращаться, ведь он может стать одним из источников необходимого финансирования. На мой взгляд, Украине не стоит просто ждать, пока в Брюсселе подготовят определенные предложения. Нужно самостоятельно разрабатывать юридические механизмы, формировать конкретную позицию и предлагать европейским партнерам практические решения.

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Я надеюсь, что в ближайшее время Украина представит предложения, которые помогут сдвинуть с мертвой точки вопрос об использовании замороженных российских активов. Юридические инструменты для этого можно найти. Проблема заключается прежде всего в отсутствии политической воли у наших европейских партнеров. Европейцы продолжают опасаться возможных юридических последствий. Бояться агрессора и из-за этого отказываться от действенных решений – ошибочный подход. Россия должна нести ответственность за агрессию, а ее активы могут стать источником компенсации ущерба, нанесенного Украине.

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Нужно изменить саму логику дискуссии. Сейчас в Европе опасаются, что Россия может обратиться в суды и обжаловать решения об использовании ее активов. Но почему бы не разработать правовые механизмы, которые будут учитывать статус России как государства-агрессора, международные решения о ее ответственности и необходимость компенсации жертвам агрессии? Речь идет не о том, чтобы просто отказываться рассматривать любые российские иски. Необходимо найти юридически обоснованный механизм, который позволит защитить европейские государства и финансовые учреждения от возможных претензий и в то же время обеспечит законное использование замороженных активов для выплаты компенсации Украине.

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В этом контексте важно, чтобы страны ЕС действовали сообща. Если будет выработан единый правовой подход, отдельным государствам, в частности Бельгии, где хранится значительная часть российских активов, будет легче принимать соответствующие решения. Россия уже демонстрировала, что не выполняет решения международных судебных институтов, когда они противоречат ее интересам. В частности, она отказывалась выполнять решения Европейского суда по правам человека. Поэтому возникает закономерный вопрос: почему европейские государства должны парализовать свои собственные решения из-за опасений, что Россия попытается их обжаловать?

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Конечно, возможные юридические риски нужно оценивать со всей серьезностью. Но они не должны служить поводом для бездействия. Международные резолюции, решения европейских институтов и механизмы компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией, дают основания для разработки соответствующих правовых решений. Российские активы могут стать частью компенсационного механизма. Надеюсь, что этот процесс наконец сдвинется с мертвой точки.

– Та же проблема касается Starlink, разведывательных данных и военной помощи. Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявляет, что ограничения со стороны США создают серьезные трудности, а Европа не сможет быстро заменить все эти возможности. В течение второго президентского срока Трампа европейские лидеры тратили немало усилий, пытаясь убедить его изменить позицию в пользу Украины и Европы. Зато значительно меньше внимания уделяли созданию собственных альтернатив, которые позволили бы уменьшить зависимость от США. Теперь они оказались в ситуации, когда от этой зависимости могут пострадать не только Украина, но и сами европейские страны.

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– Проблемы действительно остаются нерешенными. Европейцы сначала надеялись, что смогут изменить позицию Трампа благодаря особым дипломатическим подходам. Однако оказалось, что его курс в отношении России остается неизменным. Поэтому теперь в Европе все больше понимают: нужно не надеяться на Трампа, а развивать собственные возможности.

Что касается противоракетной обороны, есть обоснованные надежды, что к середине 2027 года заработает соответствующая европейская программа. Речь идет о сочетании украинских и европейских технологий и производственных возможностей. Компоненты, необходимые для создания ракет, в частности корпуса, системы наведения, двигатели и топливо, имеются в разных странах Европы, включая Украину. Основная задача заключается в том, чтобы объединить эти возможности в единую систему. Над этим уже активно работают. Конечно, ближайшие полгода могут оказаться сложными. Украине придется искать дополнительные способы защиты, пока собственные европейские решения не заработают в полную силу. Но перспектива создания совместной системы противоракетной обороны выгодна и Украине, и Европе.

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В то же время это может иметь последствия для американского оборонного сектора. Если европейцы создадут собственные системы, зависимость от американских Patriot уменьшится. Производители американского оружия могут начать оказывать давление на Трампа, ведь потеря европейского рынка будет означать сокращение потенциальных заказов. Таким образом, процесс создания собственных оборонных возможностей может повлиять и на американскую политику. Это более долгий путь, чем получение необходимых средств непосредственно от США, но он способен обеспечить Украине и Европе большую стратегическую независимость.

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– Еще один вопрос, который нас интересовал – позиция европейцев относительно украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Администрация США и лично Трамп сейчас оказывают давление на Украину, требуя прекратить такие атаки. Было интересно, как на это отреагирует Европа. Европейские лидеры подчеркнули, что энергетическое перемирие должно действовать с обеих сторон. Если Россия его не соблюдает, Украина должна иметь право отвечать по своему усмотрению. То есть фактически Европа поддержала право Украины на ответ, не ставя эту позицию в зависимость от требований Дональда Трампа.

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– Один из министров иностранных дел стран Балтии прямо высказался за уничтожение российских нефтеперерабатывающих заводов. Это, возможно, самый радикальный подход, однако, на мой взгляд, он отражает более широкое понимание проблемы среди европейских партнеров.

Для Европейского Союза энергетическая зависимость от России постепенно теряет прежнее значение. ЕС движется к отказу от российских энергоносителей, хотя отдельные страны, в частности Венгрия и Словакия, до сих пор зависят от российских поставок. Европейские институты настаивают на поиске альтернативных маршрутов поставок, в частности через Хорватию. Поэтому российские нефтеперерабатывающие заводы уже не имеют для Европы такого значения, как раньше. Зато их вывод из строя может нанести серьезный ущерб российской экономике.

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Посмотрите, что происходит с российской нефтяной отраслью. Если из-за проблем с экспортом Россия не может отгружать нефть в прежних объемах, ей приходится сокращать добычу. А это напрямую влияет на бюджетные поступления. Российская налоговая система предусматривает налогообложение добычи нефти, а также ее экспорта. Поэтому сокращение добычи и экспорта может лишить бюджет сразу нескольких источников доходов. Это двойной удар по российским финансам. Если же в дальнейшем проблемы распространятся на теплоэлектростанции, другие энергетические объекты и газовую инфраструктуру, последствия для России могут стать еще более ощутимыми. В таком случае зимний период создаст для нее дополнительные трудности.

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– Если подвести итоги саммита, сможет ли Европа обеспечить Украине долгосрочную финансовую и военную поддержку? Удастся ли ей отстоять свою позицию в отношении России на фоне того, что разногласия с Соединенными Штатами не уменьшаются, а, напротив, углубляются?

– Я задам вам встречный вопрос: а какие еще варианты есть у Европы? По сути, их нет. Европейские лидеры уже понимают, что должны искать решение, даже если это потребует значительных усилий и ресурсов. К тому же европейские страны все лучше осознают угрозы, которые Россия создает для безопасности всего континента. Поэтому, думаю, необходимые механизмы поддержки Украины постепенно удастся найти. Однако Украине также нужно внести свой вклад в этот процесс. Прежде всего речь идет об активизации вопроса использования замороженных российских активов. На мой взгляд, и Украина может сыграть важную роль, предложив конкретные юридические и политические решения. Ведь речь идет о колоссальных средствах – около 250 миллиардов евро российских активов, замороженных в Европе. Даже если часть этих средств уже учтена в механизмах поддержки Украины, остальные ресурсы могли бы обеспечить финансирование еще нескольких полных циклов помощи. Поэтому я убежден, что совместные усилия Украины и европейских партнеров могут дать положительный результат. Главное – перейти от политических заявлений к конкретным решениям, которые позволят использовать российские активы для поддержки Украины и компенсации убытков, нанесенных агрессией.

Если подводить общие итоги Брюссельского саммита, то он продемонстрировал единство Европы в поддержке Украины и готовность противостоять попыткам Трампа заставить ее капитулировать. Поэтому в целом результаты саммита для Украины можно оценить положительно.