Орбан в молодости был информатором спецслужб: его доносы могут храниться в Москве – медиа

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в молодые годы, вероятно, сотрудничал со спецслужбами коммунистического режима и писал доносы на сослуживцев. Три рукописных агентурных отчета, которые якобы принадлежали Орбану, в 1990 году видел тогдашний премьер-министр Венгрии Миклош Немет.

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Документы содержали наблюдения за сослуживцами Орбана, в частности об их поведении и взглядах. Об этом говорится в заявлении Немета от 30 марта 2026 года, на которое ссылается венгерский журналист Саболч Пани в своем расследовании.

Какие документы могли свидетельствовать о сотрудничестве Орбана со спецслужбами

В своем расследовании Саболч Пани приводит свидетельства Миклоша Немета, возглавлявшего правительство Венгрии в 1988–1990 годах.

В заявлении бывший премьер вспоминает встречу, состоявшуюся в марте 1990 года, незадолго до первых свободных выборов в Государственное собрание. По его словам, тогдашний министр обороны Ференц Карпати передал ему три оригинальных агентурных отчета, написанных от руки и подписанных. Как утверждалось, их автором был Виктор Орбан.

В документах содержались наблюдения за сослуживцами Орбана во время прохождения им срочной службы в Залаэгерсеге. Отчеты касались их поведения, а также политических, сексуальных и религиозных взглядов.

Подтвердил ли Немет подлинность доносов

В то же время Миклош Немет подчеркнул, что не имел возможности проверить личность автора документов, а также подлинность почерка и подписи. Хотя, по его словам, ему казалось, что он их узнал.

После встречи бывший премьер вернул документы Ференцу Карпати и не оставил себе копий. Позже отчеты исчезли, поэтому их нынешнее местонахождение неизвестно. Предполагается, что оригиналы могут храниться в Москве.

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Журналист обратился за комментарием к пресс-секретарю Виктора Орбана. Тот назвал опубликованную информацию фейком.

Почему информацию обнародовали только сейчас

Миклош Немет поделился этими свидетельствами после смены власти в Венгрии и изменений в законодательстве, которые позволили обнародовать соответствующие материалы.

По словам бывшего премьера, в последние годы он ждал законодательных изменений, которые позволили бы передать документы, находившиеся в его распоряжении, в архив.

В сентябре, после принятия правительством Венгрии закона о расширении доступа к государственным документам, Немет передал эти материалы в архив.

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В то же время судьба трех оригинальных отчетов, которые, согласно его свидетельствам, ему передали в 1990 году, остается неизвестной.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций стал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его кандидатуру могут поддержать также Китай и Россия. Решение о том, что Орбан будет выдвигать свою кандидатуру, пока окончательно не принято.