Орбан в молодости был информатором спецслужб: его доносы могут храниться в Москве – медиа

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В схеме мог быть даже 14-летний подросток: Ступак оценил провокацию в Петропавловской БорщаговкеВ схеме мог быть даже 14-летний подросток: Ступак оценил провокацию в Петропавловской БорщаговкеСилы обороны за сутки отминусовали 2 440 оккупантов и 6 систем ПВО врага: данные ГенштабаСилы обороны за сутки отминусовали 2 440 оккупантов и 6 систем ПВО врага: данные ГенштабаПрежний курс доллара больше неактуальныйПрежний курс больше неактуальный: сдавать доллары в украинские обменники стало значительно дешевлеИллюстрация - 25 копеекЗа 25 копеек заплатят 20 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета"Тревожный звоночек": в России пожаловались на рекордную атаку украинских наземных дронов под Лиманом. Фото и видео"Тревожный звоночек": в России пожаловались на рекордную атаку украинских наземных дронов под Лиманом. Фото и видеоВстав на защиту Украины еще в 2014 году: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Великий. ФотоВстав на защиту Украины еще в 2014 году: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Великий. ФотоБез родителей осталась дочь: в сети рассказали о супругах, которых РФ убила ударом по Камышевахе. ФотоБез родителей осталась дочь: в сети рассказали о супругах, которых РФ убила ударом по Камышевахе. ФотоФотография Президента США Дональда ТрампаТрамп сравнил войну в Украине с Ираном и анонсировал громкое решение. Видео"Пролетают – и ничего не можешь сделать": в России пожаловались на беспомощность перед украинскими дронами"Пролетают – и ничего не можешь сделать": в России пожаловались на беспомощность перед украинскими дронами"Хоронить не за что": в России массово сокращают выплаты семьям ликвидированных в Украине оккупантов"Хоронить не за что": в России массово сокращают выплаты семьям ликвидированных в Украине оккупантов
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Орбан в молодости был информатором спецслужб: его доносы могут храниться в Москве – медиа

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
1,3 т.
Орбан в молодости был информатором спецслужб: его доносы могут храниться в Москве – медиа
Виктор Орбан. Иллюстративное фото

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в молодые годы, вероятно, сотрудничал со спецслужбами коммунистического режима и писал доносы на сослуживцев. Три рукописных агентурных отчета, которые якобы принадлежали Орбану, в 1990 году видел тогдашний премьер-министр Венгрии Миклош Немет.

Документы содержали наблюдения за сослуживцами Орбана, в частности об их поведении и взглядах. Об этом говорится в заявлении Немета от 30 марта 2026 года, на которое ссылается венгерский журналист Саболч Пани в своем расследовании.

Какие документы могли свидетельствовать о сотрудничестве Орбана со спецслужбами

В своем расследовании Саболч Пани приводит свидетельства Миклоша Немета, возглавлявшего правительство Венгрии в 1988–1990 годах.

В заявлении бывший премьер вспоминает встречу, состоявшуюся в марте 1990 года, незадолго до первых свободных выборов в Государственное собрание. По его словам, тогдашний министр обороны Ференц Карпати передал ему три оригинальных агентурных отчета, написанных от руки и подписанных. Как утверждалось, их автором был Виктор Орбан.

Читайте также
Эдуард РубинЭдуард Рубин
12,2 т.
"Карфаген должен упасть": кто действительно дал команду ломать мафию в погонах
12,2 т.
"Карфаген должен упасть": кто действительно дал команду ломать мафию в погонах
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
9,2 т.
"Желаем справедливого мира": Фицо заявил о подготовке масштабных инфраструктурных проектов с Украиной
9,2 т.
"Желаем справедливого мира": Фицо заявил о подготовке масштабных инфраструктурных проектов с Украиной
Надежда ДанищукНадежда Данищук
4,0 т.
"Все будут в восторге": Трамп заявил, что впереди "большая сделка", связанная с Украиной
4,0 т.
"Все будут в восторге": Трамп заявил, что впереди "большая сделка", связанная с Украиной

В документах содержались наблюдения за сослуживцами Орбана во время прохождения им срочной службы в Залаэгерсеге. Отчеты касались их поведения, а также политических, сексуальных и религиозных взглядов.

Подтвердил ли Немет подлинность доносов

В то же время Миклош Немет подчеркнул, что не имел возможности проверить личность автора документов, а также подлинность почерка и подписи. Хотя, по его словам, ему казалось, что он их узнал.

После встречи бывший премьер вернул документы Ференцу Карпати и не оставил себе копий. Позже отчеты исчезли, поэтому их нынешнее местонахождение неизвестно. Предполагается, что оригиналы могут храниться в Москве.

Журналист обратился за комментарием к пресс-секретарю Виктора Орбана. Тот назвал опубликованную информацию фейком.

Почему информацию обнародовали только сейчас

Миклош Немет поделился этими свидетельствами после смены власти в Венгрии и изменений в законодательстве, которые позволили обнародовать соответствующие материалы.

По словам бывшего премьера, в последние годы он ждал законодательных изменений, которые позволили бы передать документы, находившиеся в его распоряжении, в архив.

В сентябре, после принятия правительством Венгрии закона о расширении доступа к государственным документам, Немет передал эти материалы в архив.

В то же время судьба трех оригинальных отчетов, которые, согласно его свидетельствам, ему передали в 1990 году, остается неизвестной.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций стал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его кандидатуру могут поддержать также Китай и Россия. Решение о том, что Орбан будет выдвигать свою кандидатуру, пока окончательно не принято. 

Похожие темы
ШпионажРоссияВенгрияВиктор ОрбанВиктор Орбан
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!