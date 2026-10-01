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Одних замороженных активов РФ не хватит: стало известно, где Украина планирует брать остальные средства на восстановление

Надежда Данищук
Надежда Данищук
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Одних замороженных активов РФ не хватит: стало известно, где Украина планирует брать остальные средства на восстановление
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий
Источник: Facebook/Николай Точицкий

Замороженных российских активов будет недостаточно для компенсации всех убытков, нанесенных Украине Россией. Поэтому для финансирования восстановления страны необходимо привлекать дополнительные взносы государств-партнеров и создать прозрачный финансовый механизм выплат компенсаций.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий в комментарии "Укринформу" в Страсбурге. Он напомнил о принятой 30 сентября ПАСЕ резолюции, которая, в частности, касается использования российских государственных активов для выплаты Украине

Российских активов недостаточно для всех компенсаций

Точицкий подчеркнул, что замороженные российские государственные активы могут стать одним из источников финансирования компенсаций Украине, однако их объема не хватит для покрытия всех нанесенных убытков.

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"Очевидно, что замороженных активов не хватит для компенсации всех убытков, нанесенных Украине. Однако ключевой вопрос — эффективное управление этими средствами", — отметил дипломат.

По его словам, прежде всего необходимо принять политическое и юридическое решение о возможности использования замороженных российских активов. Для стран, в юрисдикции которых находятся эти средства, также важно сформировать общий европейский подход и обеспечить надлежащую правовую защиту соответствующих национальных решений.

ПАСЕ рекомендовала создать специальный финансовый механизм

30 сентября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию и рекомендацию об исполнении решений ЕСПЧ в отношении России. Документы, в частности, касаются использования российских государственных активов для обеспечения выплаты присужденной судом справедливой компенсации по делам против РФ.

Отдельно ПАСЕ рекомендовала создать под эгидой Совета Европы специальный финансовый механизм. Он, в частности, должен обеспечивать выплату компенсаций Украине в соответствии с решениями ЕСПЧ по межгосударственным делам.

По словам Точицкого, параллельно с процессом ратификации в отношении Международной компенсационной комиссии необходимо уже сейчас определять дополнительные источники финансирования и готовить практические механизмы ее работы.

Украина рассчитывает на взносы государств-партнеров

Постоянный представитель Украины при Совете Европы отметил, что государства-члены организации и её партнеры, в частности Канада, исходят из того, что финансирование потребностей Украины не может ограничиваться только российскими активами.

Поэтому страны-партнеры должны предусматривать дополнительные ассигнования в своих государственных бюджетах. Речь идет о средствах, которые могут быть направлены на механизмы компенсации и восстановления Украины.

"Одним из возможных инструментов является Банк развития Совета Европы", — сказал Точицкий.

В то же время, по его словам, для государств-доноров необходимо обеспечить четкое понимание того, как именно будет работать система финансирования. В частности, должно быть понятно, куда будут поступать их взносы — в какой фонд или финансовое учреждение, по каким правилам будут распределяться средства и как будет работать механизм возмещения.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне затягивания войны и постоянных российских атак Украина предлагает Евросоюзу привлечь все замороженные суверенные активы РФ для покрытия военно-финансового дефицита в бюджете Украины.

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